„Cine dracu’ poate să-i ţină în frâu pe elevi fără pedeapsă?“

Directorii constănțeni, indignați de noile sancțiuni:

„Cine dracu’ poate să-i țină în frâu pe elevi fără pedeapsă?“

Știrea prin care făceam cunoscut faptul că au fost interzise scoaterea elevilor din clasă în timpul orei, tri-miterea lor la colț, insultele și jignirile, iar profesorii, dar și personalul administrativ și auxiliar pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei pentru tratament degradant în școală, a stârnit reacția cititorilor noștri.Articolul 48, alineatul 2 din Legea 257/2013 care modifică și completează Legea 272/2004 privind protecția drepturilor copilului prevede că „în cadrul procesului instructiv-educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de către cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și cel administrativ și de a fi informat asupra drepturilor sale, precum și asupra modalităților de exercitare a acestora”.Directorul Direcției pentru Protecția Copilului, Elena Tudor, a precizat însă că profesorii nu vor fi amendați doar pentru că au insultat o singură dată un copil, o astfel de sancțiune impunându-se atunci când se constată că astfel de acțiuni afectează psihologic minorul, îi afectează rezultatele școlare sau compor-tamentul în cadrul familiei.Părerile sunt împărțitePe de o parte, unii directori ne-au declarat că nici nu existau astfel de pedepse în unitățile pe care le conduc. Marilena Ionescu, direc-torul Școlii Gimnaziale nr. 40 „Aurel Vlaicu”, afirma că zilele trecute au avut probleme cu un copil, dar au chemat Poliția. „Oricum nu-i pedepseam la modul amintit și nici nu ne atingem de ei. Îi mustram în fața clasei sau a părinților. Am încercat să gestionăm relația cât mai decent, pentru a nu-i leza nici pe copii, nici pe părinți”. De aceeași părere este și prof. Constantin Boroianu, directorul Școlii nr. 6 „Nicolae Titulescu”: „Nu am fost de acord niciodată cu astfel de gesturi, pentru că există diverse alte metode prin care le putem demonstra că greșesc”.Pe de altă parte, un comentariu lăsat pe site-ul „Cuget Liber” ilustrează experiența nefericită a altui profesor: „Să și-i țină acasă, cine dracu’ poate să-i țină în frâu, fără pedeapsă, dacă ai încercat de «n» ori cu vorba bună? Nu ai voie să le faci nimic, nu ai voie să le zici nimic, atunci să-i lăsăm să ne «țopăie» în cap, că stresăm copilul. Dar stresul meu, ca profesor, cine mi-l scade din factura medicală? Primesc vreun spor în plus pentru stresul pe care unele loaze ți-l aduc, doar că mamă-sa n-a fost în stare să-l învețe că trebuie să-ți ceri măcar scuze, când te porți ca un măgar, că ea avea de fumat și de bârfit... Ai unul, doi, trei copii acasă și te enervează la un moment dat, că zici vrute și nevrute, ba îi mai dai și una după ceafă, d-apoi o clasă de 25-30, fiecare cu diferite probleme? Și dacă îi zici unei casnice ce face fii-sa, sau unei femei de serviciu că odrasla dumneaei face pe șme-cherașul la ore, începe să țipe că nu știi să ții clasa în frâu... Păi cum s-o ții în frâu, domnule, dacă copilul tău nu are șapte ANI DE ACASĂ, și se trage de șireturi cu tine, dacă se strâmbă la tine și îți răspunde, dacă tu îi zici ceva și el se face că plouă, dacă tu îi explici lecția și el e cu ochii pe geam, cu gândul la facebook?”.Nu e loc de concluziiDin discuțiile purtate, de-a lun-gul timpului, cu dascăli constănțeni de renume am reținut faptul că drepturile excesive ale elevilor le-au permis să devină libertini, fapt ce a condus ca și părinții să devină mai… vocali, conducând la discreditarea omului de la ca-tedră. Chiar și atunci când dascălul intenționează să-l „mustre”, fără să se atingă de elev, cu o notă mică în catalog, se trezește cu cauciucurile mașinii tăiate în par-care.Așteptăm opiniile dvs legate de o mai bună gestionare a conflictelor create de elevi în orele de curs, ținând cont de noile interdicții.