Cine cere demisia inspectorului şcolar general Aliss Andreescu?

Cine cere demisia inspectorului școlar general Aliss Andreescu?

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Articolul de vineri, purtând titlul „Scandal la «Călinescu»”, referitor la schimbarea directorului instituției (prof. Monica Niciporuc), a stârnit un val impresionant de comentarii din partea cititorilor noștri, dintre care am spicuit câteva. Sub titlul „Degradarea învățământului”, un „călinescian” comentează: „Sunt școli cu muuuulte reclamații, dar acolo nu s-a schimbat nimic. A postat pe forum adresa de la minister cu încetarea numirii în funcție la împlinirea vârstei de pensionare, dar nu o aplică. Oare cei de la minister știu? Dacă nu vor afla”. Deasupra semnăturii Mircea stă scris: „Din păcate, ai înlocuit pe cineva foarte valoros pentru învățământ, o DOAMNĂ, care prin muncă și inteligență s-a ridicat. Noi, colegii, îi suntem alături”.Un alt Profesor care a postat cu titlul „Bătaie de joc! RUȘINEEE!!!”, comentează: „Pentru ea, directorii de școli sunt doar nume înșirate pe hârtie. Să îndrăznească vreunul să fie performant, că scapă rapid de el! Așa s-a întâmplat și cu DOAMNA Niciporuc. Mai contează cumva că dumneaei este un profesor și un director foarte valoros pentru învățământul constănțean? Contează că meritele sale au fost recunoscute, ani în șir, prin distincții ministeriale și chiar prezidenția-le? Contează că înșiși cei din ISJ se contrazic? Poate ne răspunde dna inspector general... Bravooo DOAMNEI Alina Codreanu!!! Un gest de moralitate impecabilă și de mare onoare! Înțelegem de aici că cel mai mult contează să fii OM! ISJ, aveți de învățat de la directorii pe care îi «patronați»!”. Semnatarul Profu’ de serviciu cere: „Demisia! cea care trebuie să plece e madam AA, de la inspectorat. De acolo pleacă tot răul, ea e dictator, cine nu îi ascultă ordinele e demis, nu mai contează valoarea profesorului, ăștia fac ce vor, sunt mai răi decât comuniștii”. „Lovitură sub centură bis” este comentariul semnat de Observator: „Toată lumea știe cât de mult s-a chinuit d-na Meheleanu să o schimbe pe doamna Niciporuc! A «trudit» trei ani fără folos, iată că i-a reușit acum, în prag de pensie! Să înțelegem că își dorește și ea «să aniverseze (?!) într-un cadru festiv retragerea», ca Rădulescu? Și mai știm că nu e la prima ispravă de acest fel: în anii 90 l-a debarcat de domnul profesor Andre-șoiu, fondatorul Alianței Franceze din Constanța, din funcția de președinte al acesteia, ca să-i ia locul. Măiestria în loviturile sub centură se cheamă, în viziunea Aliss-ISJ, diplomație!”. Un alt Profesor de serviciu ține să precizeze: „Să nu îmi spună mie Doamna General că cei schimbați îi erau la suflet, iar pe cei noi numiți nu îi poate suferi, dar fiind buni, îi acceptă... În definitiv, oamenii școlii sunt toți la fel... oricine poate îndeplini o muncă de execuție... Asta este rațiunea schimbărilor de directori.... și vor urma cele din județ... Scapă doar cine are culoarea potrivită”.