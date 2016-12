Cine candidează la conducerea Muzeului de Istorie şi Arheologie

3

...vine circul!

...cuncursurile acestea sunt ...mai mult de.... imprejurari. Aprecierea unei lucrari este ceva mai obiectiva. Insa interviul este ca la circ. Cine jongleaza mai bine, obtine nota cea mai mare. Prezenta unui candidat din afara institutiei nu este chiar un lucru rau. Dar sa fie cine trebuie. In cazul de fata, este deja circus maximus. Candidatul cu pricina a fost alungat din Directia de cultura in urma unei altercatii contondente cu cea care va fi presedinta comisiei de examinare....Daca CJ pune degetul pe acesta si comisia va trebui sa-l desemneze castigator, se intoarce circul. Pe vremea cand era la Directie, candidatul a deschis un proces impotriva unor oameni din muzeu pe motiv ca au dus nu stiu unde metopele de la Adamclisi. In realitate era vorba de copii, adica mulaje din gips de pe Monument.Treaba a fost chiar urata si cu multe inflamatii. Uite asa o sa avem la MINA un adevarat circ. Si permanent.Sistemul acesta de ...concursuri de imprejurari este foarte daunator institutiilor. Ma gandesc ca mai bine era in epoca de trista amintire in care cel care conducea destinele unei institutii era desemnat de colectivul de angajati din institutie... asa cum cel care conduce judetul este ales prin vot, tot asa trebuie sa fie alesi si managerii....O sa mai scrieti despre ce se intampla in muzeu, si nu de bine, mult de acum inainte....vine circul....vine circul....