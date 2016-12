Cine bântuie Hotelul Intim?

Hotelul Intim, din centrul vechi al Constanței, arată înfiorător. Porți de fier închise cu un lacăt ruginit, gunoaie și haine vechi aruncate prin curtea ce îl înconjoară, pereți decojiți ce par să se destrame - sunt doar câteva dintre decorurile unui loc altădată de poveste, astăzi sinistru. Cu decenii în urmă, Hotelul Intim, de la mansarda căruia turiștii puteau privi marea, era mândria Constanței. Astăzi, hotelul Intim, numit cu multă vreme în urmă Hotel D’Angle-terre, unde Mihai Eminescu a locuit timp de zece zile, în iunie 1882, este aproape o ruină. Este unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din Con-stanța interbelică și se situează lângă Bazilica Sfântului Anton și Casa cu Lei, în zona peninsulară. Șederea marelui poet este menționată pe o plăcuță memorială aflată pe fațada hotelului. Povești cu fantome O constănțeancă proprietară a unei locuințe aflată în vecinătatea Hotelului Intim a povestit, în urmă cu ceva timp, pentru HotNews, că o tânără orfană bolnavă de leucemie a murit într-una din camerele hotelului. Neavând vreo rudă, angajații hotelului s-au ocupat de înmormântare, apoi i-au pus lucrurile în beci. Dar multă vreme, peste noap-te, lucrurile ei reapăreau în fața camerei în care locuise. Altcineva povestește că fantoma ar putea fi a lui Mihai Eminescu, poet care a vrut mereu să revadă marea îm-preună cu iubita sa. De aceea, fantasma apare în nopțile de vară pe terasa de unde odi-nioară privea marea, făcându-și planuri pentru următoa-rea vizită în Constanța, pe care ar fi trebuit să o facă alături de Veronica Micle. S-a furat tot ce a fost de furat Ajunși la fața locului, am întrebat vecinii dacă au idee despre aceste povești. Unii spun că nu cunosc nimic, alții spun că hotelul ar fi bântuit de... hoții care au luat până și bucăți de faianță și gresie. Nimic nu a mai rămas din luxosul hotel ce a fost odată. Camerele sunt goale, pereții sunt cojiți, iar prin băile hotelului au mai rămas mici urme din chiuvete. Pe de altă parte, au fost făcute cercetări cu aparatură de specialitate, de tineri bloggeri, care au postat pe internet filmulețe și înregistrări făcute cu reportofonul, precum și alte materiale care atestă faptul că ar exista „spirite” în acel hotel. Cine are dreptate… nu se știe încă. Viorica Ioniță, fostă angajată a hotelului, spunea că nu a auzit de aceste povești. Tot de la ea am aflat că hotelul nu mai este locuibil de acum cinci ani. În tot acest timp, a fost spart de mai multe ori de hoții care au furat până și becurile din camere. „Moștenitoarele acestui hotel sunt Angela și Elisabeta Tîrpa, amândouă căsătorite și stabilite în București. La momentul actual, hotelul este pus în vânzare și nu se știe cu exactitate care sunt următoarele demersuri. Au spus că, anul viitor, vor începe lucrările de reabilitare. Asta se va întâmpla probabil dacă hotelul nu va fi vândut până atunci”, a mai adăugat Viorica Ioniță. De la luxul de odinioară, la decadență Astăzi, din hotelul de lux de altădată au rămas doar amintirile. În hotel erau candelabre, toți pereții erau îmbrăcațiîntr-un tapet foarte distins, ce-i confereau un aer aristocrat. Pe acolo, trecea familia regală în timpul verii. Mobilierul și candelabrele din interiorul hotelului nu mai există. Faianța din băi a căzut pe alocuri, iar caloriferele au fost furate. Unele geamuri au fost sparte, iar hoții au în-cercat de multe ori să intre în incinta hotelului, până au furat tot. Intim, o tristă poveste...