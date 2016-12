Cine are o stea la Hollywood

Vedeta benzilor desenate Snoopy and the Peanuts, cățelul Snoopy, și-a inaugurat luni steaua pe bulevardul celebrităților de la Hollywood, cu câteva zile înainte de lansarea pe ecrane a filmului cu același nume, potrivit Agerpres.Este cel mai celebru cățel 'beagle' din lume, îndrăgit atât de cei mici cât și de cei mari pentru stările sale de spirit și aforismele de genul „sunt alergic la dimineți” a primit steaua cu numărul 2.563 pe „Walk of Fame” de pe Hollywood Boulevard, chiar alături de cea a creatorului său, desenatorul Charles Schulz. Un Snoopy în mărime naturală a fost prezent luni la ceremonie și a pozat alături de fanii veniți să-l aclame. Micul câine alb și negru, creat în urmă cu 65 de ani, este vedeta filmului de desenate animate 'Snoopy and the Peanuts', distribuit de 20th Century Fox, care va fi lansat vineri în SUA și în 23 decembrie și în alte țări.Snoopy, care visează să devină autor cunoscut pe plan mondial sau erou de aviație din primul război mondial, are o personalitate „dulce-amăruie”, apreciase creatorul său, Charles Schulz, decedat în 2000.Snoopy se alătură pe 'Walk of Fame' și altor celebrități din benzile desenate, precum iepurașul Bugs Bunny, rățoiul Donald Duck, șoricelul Mickey Mouse, căpcăunul Shrek, Simpsons, sau Albă ca Zăpada.