Cinci seri de comedie la Festivalul de Stand Up de la Vama Veche

După ce week-end-ul trecut plaja din Vama Veche a fost luată cu asalt de iubitorii folk-ului, zilele acestea în cel mai sudic punct al vacanțelor românești se va petrece a treia ediție a Festivalului de Stand Up Comedy „Pirații Comediei”.Evenimentul se va derula până marți, 13 august, în localul „La Barba Neagră” și la el și-au anunțat participarea 10 comedianți în cele cinci seri de comedie și o seară de închidere.Seara inaugurală a aparținut (joi) lui TEO, vineri s-au „produs” Sorin, Raul & Natanticu. Sâmbătă, 10 august, de la ora 22, vine rândul lui Dan Badea & Cristi Fermecătoru’, iar duminică, 11 august, tot de la ora 22, „the big day” a lui Costel. Considerat printre puținii care a înțeles că în stand up comedy nu este necesar să fii actor, ci să fii tu însuți cu mintea și personalitatea ta. Nu toți actorii pot fi comedianți! Are la activ nouă ani de experiență și nu se gândește conștient la mesajul glumelor, ci poate mai mult la intenție. Vorbește cu drag despre amintiri și istorie, geografie și televiziune. Dar evită, ca mulți alți comedianți, politica și mondenitățile cotidiene.„Pentru mine umorul istoric este printre cele mai interesante concep-te oferite pe scenă de un comediant. Ștefan cel Mare nu era efectiv înalt, ba din contră. Poate porecla asta a fost primul caz de sarcasm româ-nesc. Mai presus de toate, umorul istoric ne spune că nu ar trebui să ne luăm atât de mult în serios”.În seara de închidere, marți, 13 august, de la ora 22, vor urca pe scena de „La Barba Neagră” Vio, Costel, Sorin, Sergiu & Andrei.