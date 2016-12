Cinci ani de umor la malul mării

Pentru Clubul Umoriștilor Constănțeni (CUC) aniversarea celor cinci ani de la înființare a fost un bun prilej de întâlnire cu prietenii, admiratorii, fanii și fanele din tot județul. Iar pentru cei care au luat loc în fotoliile sălii mici a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța o fericită ocazie de a uita de banalul cotidian și de a-i sărbători pe pasionații de satiră și umor.Întâlnirea a fost deschisă de Dan Norea, președintele CUC, cel care a oferit o trecere în revistă a fructuoaselor activități organizate în cei cinci ani celebrați, interval în care CUC-ul nu numai că a zburat din cuib în cuib propovăduind starea de bine, dar a adunat în jurul său oameni valoroși, ca spirit.Scriitorul Ovidiu Dunăreanu s-a declarat onorat să stea în fața colegilor săi umoriști, care deja intră la… grupa mică. „Pe unde merg în spațiul acesta dobrogean dau numai peste CUC-i: și la ziar, și la Universitatea «Andrei Șaguna», și la RADET, și la Slobozia, chiar și la Școala din Luncavița. Chiar și pe malurile lacului, la Histria, am dat peste un CUC, în persoana domnului Ruse, din Săcele. Și în revista Ex Ponto este o cucăială bine primită.Și cu toate că se spune că cucul cântă până la Sfântul Ilie, la Editura Ex Ponta nu se întâmplă să treacă un trimestru și să nu vină să-și depună ouăle un CUC. Ceea ce mă face să cred că acești CUC-i vor forma o grupare ca o stare de spirit, iar spațiul acesta nord-balcanic are mare nevoie de umor”, a conchis Dunăreanu.Angelo Mitchievici, președintele Uniunii Scriitorilor Români - filiala Dobrogea, și-a declarat admirația pentru cei care au reușit să-și găsească un cuib în care stau împreună, iar râsul este mai mult decât un accident, ci un mod de a fi.De o apreciere aparte din partea publicului s-a bucurat vestitul parodist Petru Brumă, cel care a adus toamna aceasta CUC-ului importante premii obținute la competițiile naționale de creație literar-umoristică, și care a dat citire unei autolaudațiuni, al cărei laitmotiv au fost cei cinci ani de mărețe, fecunde, comune victorii.I-au urmat la pupitru cu recitaluri de epigrame sau alte „producții” hazoase atât membrii CUC, cât și invitații de seamă ai reuniunii la al cărei succes și-au adus contribuția COMAT, CORA, Murfatlar și „Cuget liber”, în calitate de parteneri.