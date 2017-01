Chirurgul Dan Toldişan, pictorul de chipuri

Chirurgul Dan Toldișan, pictorul de chipuri

Strigăt, spaimă, disperare, nevroză. Sunt expresiile chipurilor pictate de Dan Toldișan, chirurg la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Expresii ale suferinței, pe care medicul a ținut să ne-o arate în splendoarea și fascinația sa. Peste 70 de lucrări de pictură și sculptură semnate de Dan Toldișan au fost expuse, ieri, în holul Campusului Universității „Ovidius”, studenții și cadrele didactice având ocazia să admire lucrările medicului, ajuns la cea de-a șaptea expoziție personală. Lui Dan Toldișan i-au fost dezvăluite tainele picturii de către maestrul Ionel Mătăsăreanu, la cursurile organizate la Casa Pionierului. A făcut primii pași în această artă pe când era elev în școala generală și, de atunci, pictează chiar și la spital, unde are amenajat un atelier. Acolo poate fi găsit în momentele de repaus, când nu operează sau când nu este ocupat cu urgențe medicale. Se inspiră din chipurile oamenilor întâlniți în locurile pe care le vizitează: „Călătoresc mult, iar când văd o figură mai interesantă o fotografiez, apoi o prelucrez și încep să pictez”, ne-a spus dr. Toldișan. Vernisajul expoziției a fost realizat de criticul de artă dr. Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă Constanța, care a vorbit despre stările interioare acute pe care dr. Toldișan le reflectă prin intermediul culorii: „Dan Toldișan are nevoie de artă pentru a putea exista în această lume atât de tensionată. Tipul de expresie pe care o alege este acela al unei drame sub specia căreia trăiește individul, pe care îl vedeți ascunzându-se în spatele gratiilor, al expresiilor sau al lipsei de expresie. Este omul surprins într-o stare de mare tensiune lăuntrică, omul pe care Dan Toldișan îl cunoaște foarte bine din ipostaza sa de medic”. Expoziția este prilejuită de celebrarea Zilelor Facultății de Medicină a Universității „Ovidius”, fiind deschisă timp de o săptămână.