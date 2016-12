Charlie Chaplin, aniversat azi

Născut la Londra pe 16 aprilie 1889, Charles (Charlie) Spencer Chaplin a fost fiul lui Hannah și al lui Charles Chaplin. Părinții lui erau animatori; tatăl său era vocalist și actor, iar mama lui era cântăreață și actriță. Aceștia au divorțat înainte ca Charles să împlinească trei ani. Acesta a învățat să cânte de la părinții lui. Mama sa era mai mereu prin spitale, din cauza problemelor psihice, iar tatăl, cântăreț, și-a părăsit familia și a murit din cauza alcoolismului.Este considerat a fi unul dintre cele mai mari staruri de cinema din secolul XX. Cele mai renumite filme ale sale sunt City Lights (Luminile orașului), Modern Times (Timpuri noi) și The Great Dictator (Dictatorul).Charlie Chaplin debuta cu filmul „Making a Living“ (13 minute). Câteva zile mai târziu apărea și celebrul său personaj, Vagabondul (The Tramp), odată cu lansarea peliculei „Kid Auto Races at Venice“ (11 minute).Din cauza situației financiare, a fost nevoit să abandoneze școala și a început să joace în spectacole de vodevil de la vârsta de zece ani. În anii ’20, era cel mai cunoscut om din lume. În 1916, la doi ani de la debutul în film, câștiga 10.000 de dolari pe săptămână, devenind cel mai bine plătit actor din lume, la vremea respectivă. George Bernard Shaw, Marcel Proust, Sigmund Freud și Albert Einstein s-au aflat printre admiratorii săi celebri, iar generația beatnicilor l-a considerat un idol.La vremea respectivă se spunea că este „un pericol pentru minore“. Poate și pentru faptul că a avut patru neveste. Astfel, la 29 de ani s-a căsătorit pentru prima oară. Soția sa, Mildred Harris, avea… 16 ani; la 35 de ani s-a căsătorit din nou. Soția sa, Lita Grey, avea doar… 16 ani; la 54 de ani, a patra soție (sărim peste bătrânica Paulette Goddard, 25 de ani), Oona O’Neill – fiica dramaturgului Eugene O’Neill – avea 18 ani. Oona i-a dăruit 8 copii. J. Edgar Hoover, directorul FBI, i-a întocmit un dosar de peste 2.000 de pagini din cauza suspiciunilor care planau asupra sa, în legătură cu simpatiile comuniste. După ce i-a fost anulată permisiunea de a intra în SUA, în 1952 s-a stabilit, împreună cu ultima sa soție și copiii în Elveția. 20 de ani mai târziu revine în SUA pentru a-și ridica Oscarul onorific. După ce a murit, la puțin timp, trupul său a fost furat din cimitirul elvețian unde fusese îngropat. Hoții i-au cerut văduvei o răscumpărare de 600.000 de dolari. Chaplin a fost înhumat în cimitirul Corsier-Sur-Vevey, Vaud, Elveția. Pe data de 1 martie 1978, cadavrul său a fost furat de un grup mic de mecanici elvețieni, cu scopul de a cere bani de răscumpărare de la familia lui Chaplin. Planul lor a eșuat. Aceștia au fost prinși , iar cadavrul a fost recuperat după 11 săptămâni lângă lacul Geneva. Corpul său a fost reînhumat sub 1,8 metri de beton pentru a preveni alte incidente.sursa foto si text Wikipedia