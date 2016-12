Kogălniceanu versus Opreanu

Certuri de epocă pe tema locului lui Ovidiu

O altă bucată de istorie de la începuturile Constanței pe care Doina Păuleanu a scos-o din uitare aducând-o în paginile volumelor "Constanța 1878 - 1928" este povestea statuii lui Ovidiu.Pe Ovidiul în bronz îl datorăm primului prefect al Constanței, Remus Opreanu, care, când în Parlament erau discuții aprinse față de cedarea unei părți a Basarabiei în schimbul Dobrogei - acel "ținut sălbatic, nepopulat, fără apă, … ținutul nimănui, el a vrut să demonstreze că nu-i deloc ținutul nimănui", ne-a explicat Doina Păuleanu. "Că e un ținut care, în multe privințe, are niște semnificații fundamentale pentru revenirea teritoriului la țară: creștinismul și Ovidiu." Drept pentru care a gândit ridicarea a două monumente: catedrala și statuia lui Ovidiu. Ales să realizeze statuia a fost sculptorul italian, Ettore Ferrari. Banii necesari s-au strâns prin subscripție publică, ziarul "Farul Constanței" informând în 12 februarie 1883: "sâmbătă 5 februrie s-a dat un bal cu tombolă în folosul Ridicărei Statuei lui Ovidiu în acest orașu. Sala din Hotel Englitera era plină de public la orele 10. Societatea Constanței a respuns la apelul ce i s-a făcut, plină de dorință de a vedea orașul înzestrat cu statua marelui poet latin". Același cotidian anunța că în urma tombolei s-au strâns 1841 lei. Cu toate astea fondurile n-au fost suficiente astfel încât în septembrie 1884 drumul statuii spre Constanța este întrerupt la Cernavodă, unde, pentru o scurtă vreme, staționează în magazia nr.7, din port. Acolo o găsește Delavrancea care observă ciudățenia, comicul și jalnicul soartei omenești. Cum a ajuns Ovidiu, din splendorile Romei, via Tomis, în "magazia nr.7, alături, firește, de magazia nr.6 unde sunt sacuri cu lână nu tocmai parfumată și alături, tot firește, de magazia nr.8 unde sunt pluguri "Universal". Îl veți vedea pe Ovidiu în bronz, bucurându-se - cuvântul e ironic dar just - de o singură și unică onoare:aceea de a fi el singur în magazia nr.7. (…) sărmanul Ovidiu! Mult o mai ședea el surghiunit în magazia nr.7?" "Surghiunul" în magazia din Cernavodă ia sfârșit iar în august 1887 statuia este gata de amplasare. Însă nu fără discuții aprinse. "Barbu Delvrancea, demonstrează că, până și după două milenii viața și opera lui Ovidiu pot figura la rubrica mondenități" povestește cu umor Doina Păuleanu, consemnând un articol despre un domn agitat și transpirat ce dă buzna în redacția cotidianului bucureștean "Românul" să anunțe o "îngrozitoare știre" - aceea că Ovidiu va fi așezat în piață și nu pe malul mării. Prefectul îi alesese deja locul, și anume Piața Independenței, cum se numea pe-atunci piațeta în care-și duce împietrit singurătatea, poetul. Și atmosfera urbei noastre a fost surprinsă tot de Delavrancea: "toată lumea ovidianizează la Constanța. Sunt în aer discuții pro și contra lui Nasone. Vorbești de Ovidiu la baie, la hotel, pe bulevard, în bărbieriele turcești, unde te duci să cumperi monede și flori marine." Și scriitorul continuă, descriind discursul lui Mihail Kogălniceanu: "Da, știu, vor să inaugureze statuia lui Ovidiu în Piața Independenței. Ideea-i nenorocită, n-are rațiune de a fi. Cum? Poetul sta unde? Toată ziua sta pe marginea mărei. Ce-ar fi făcut înlăuntrul cetății Tomis? Nu-i plăceau geții, nici grecii tomitani. Aștepta scrisori de la Roma (…) De ce să pui statuia în fața cafenelei lui Said și nu aici, pe bulevard (Elisabeta - n.r.)?(…) De ce să-l afumi cu tutun internațional și de regie românească? De ce să-l închizi în mica piață a orașului și să nu-l aduci pe malul mărei, cu această perspectivă infinită (…) O perdea de arbori în spatele statuei, în față bulevardul și marea… Cum adică închideți pe poet în oraș și păstrați locurile de pe bulevard pentru cine? Marea nu va mai fi cântată de-aici înainte…" Toate opiniile contrare au fost în zadar. Marți, 18 august 1887, Ovidiu a fost pus pe soclu acolo unde-l știm, dar într-o altă poziție, și anume cu fața spre oraș, și cu spatele la mare. În 1911 începerea lucrărilor pentru ridicarea palatului comunal, îl mută în poziția în care șade, nefericit, și astăzi. Din 1925, o replică identică a lui Ovidiu se află în Sulmona (Italia) - orașul său natal.