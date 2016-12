Cercetători străini, în dialog interreligios la "Ovidius"

Facultatea de Teologie a Universității „Ovidius”, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași, Centrul de Studii și Dialog Interreligios și Intercultural, București, și Arhiepiscopia Tomisului, organizează, astăzi și mâine, Conferința Internațională „Inter-religious and Inter-cultural Dialogue. Philosophical and Theological Perspectives”.Conferința își propune să evidențieze necesitatea dialogului interreligios și intercultural ca un cadru esențial pentru înțelegerea și buna-conviețuire socială între diferite identități religioase, în scopul promovării păcii și evitării tensiunilor în societatea globală.Cadrul acestui eveniment va permite o interacțiune dinamică între profesori și cercetători din diferite medii culturale și religioase, din țară și străinătate (Franța, Germania, Anglia, Thailanda, Filipine, Turcia, Portugalia, Rusia, Ungaria, Pakistan, Iran, Kenya, Egipt, Germania, Yemen etc.).