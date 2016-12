„Cenuşăreasa“, o altă frumoasă poveste a Teatrului „Oleg Danovski“

10

auditie

Luni va avea loc la Opera Nationala Bucuresti "Auditia" in vederea selectionarii castigatorului sau castigatoarei bursei Exploring ballet with Suzanne Farrell, la care sunt asteptati sa participe elevi ai scolilor si liceelor de coregrafie din toata tara. Organizarea unei astfel de auditii are loc pentru prima data in Romania si este realizata de The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucuresti si al Operei Nationale Bucuresti . http://www.webpr.ro/stiri-webreleases_cultura-6835357-webrelease-auditie-pentru-acordarea-bursei-exploring-ballet-with-suzanne-farrell.htm

Răspuns la: i-auzi ia

Adăugat de : un cunoscator, 1 octombrie 2012

"Prima sa audiție a avut loc..." Audiție se referă la muzică nu la balet. De de nu scrii tu despre agri-cultură...