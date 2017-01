Centrul de cercetare al elevilor din Constanţa, model pentru sistemul de învăţământ românesc

Centrul de cercetare al elevilor din Constanța, model pentru sistemul de învățământ românesc

Centrul de cercetări al elevilor, din cadrul Fundației ALUMNI a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân" Constanța a primit aprecieri în cadrul Carpatian Summer School of Physics 2007, eveniment organizat la Sinaia, de Institutul Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" din România, Cyclotron Institute, Texas A & M University, College Station, Texas, din Statele Unite. Manifestarea științifică a avut ca temă „Exotic Nuclei & Nuclear/Particle Astrophysics", 116 profesori universitari, cercetători științifici, doctoranzi, studenți din toată lumea prezentând, cu acest prilej, comunicări științifice. În cadrul mesei rotunde „Science education and the public understanding of physics", la care au avut comunicări importante, printre alte personalități, dr. Cristian Diaconu, DESY, Hamburg, Germany, Livius Trache, A&M University, Texas, S.U.A, a fost prezentată și activitatea Centrului de cercetări al elevilor constănțeni. Coordonatorul centrului, prof. Ion Băraru, a vorbit asistenței despre numeroasele premii obținute de elevii centrului, premii recompensate chiar de NASA, în nenumărate rânduri. „În urma prezentării activității constănțene în domeniul cercetării științifice efectuate de elevi, s-a desprins concluzia necesității mediatizării acestui tip de activitate școlară deosebit de atractivă, instituționalizării ei și sprijinirii financiare adecvate. Staff-ul manifestării științifice de la Sinaia va elabora un material în legătură cu acest centru și va fi înaintat autorităților române, președenției în special, cu scopul determinat de a stimula cercetarea științifică în interiorul școlii românești, după modelul constănțean", ne-a declarat prof. Ion Băraru.