Celebra soprană Leontina Văduva a "debutat" la Constanţa

Celebra soprană Leontina Văduva a "debutat" la Constanța

Aseară, melomanii constănțeni prezenți în sala Teatrului „Oleg Danovski” la cea de-a noua seară de festival au fost părtașii unei premiere în viața artistică a celei supranumite „ciocârlia scenelor lumii”, stabilită în Franța încă înainte de ’89. Deținătoare a Premiului Laurence Olivier pentru realizări remarcabile în operă, acordat anual de The Society of London Theatre, Leontina Văduva a cântat adesea la Covent Garden, din Londra, iar în anul 2000, a apărut pe scena cunoscutei Metropolitan Opera, din New York, pentru o serie de șase spectacole. Soprana a cântat pe multe scene mari ale lumii, în orașele Buenos Aires, Barcelona, Koln, Paris, Viena, dar și altele.La Constanța s-a aflat pentru prima dată, la invitația fostei sale colege de scenă, Daniela Vlădescu. „Când mi-a făcut această propunere, la Deva, m-am arătat mai mult decât încântată, pentru că eu nu am cântat vreodată la Con-stanța. Poate, cine știe, cu mama (cântăreața de muzică populară Maria Ciobanu-n.r.), în copilărie, muzică po-pulară. Sunt onorată să debutez pe scena acestui teatru”, ne-a declarat râzând, ieri, la repetițiile dinaintea recitalului său extraordinar, care a cuprins partituri având ca tematică apa.Ne-a mai mărturisit că de litoralul românesc o leagă unchiul ei, care locuiește la Eforie Sud. „Am copilărit la Eforie și ani de zile am venit câte trei luni în fiecare vară”. Cât despre opțiunea de a trăi în Franța, și nu în România, ne-a destăinuit că a fost obligată de regimul comunist să aleagă acest drum, pentru că nu primea acordul de a pleca din țară pentru a onora o serie de contracte.„Eu n-am vrut să plec, am vrut să stau în România și să evoluez aici, dar nu mi s-a dat această șansă și atunci pot să le mulțumesc că m-au ajutat să mă dezvolt într-o carieră internațională. Mi-aș fi dorit după ’89 să mă întorc, dar deja se declanșase procedura de azil politic și nu mai puteam da înapoi. Pierdeam pașaport și toate celelalte drepturi și ar fi trebuit să aștept ani de zile apoi să pot circula în turnee. Dar de câțiva ani îmi cresc băiatul (12 ani) la București, chiar dacă eu locuiesc în Franța, și vin în fiecare lună în Ro-mânia. Am cântat la Timișoara, la Cluj, la Iași, la Sibiu, la București, acum două zile la Galați. Am cântat și cu colectivul Teatrului Oleg Danovski, dar la Deva, tot la invitația Danielei (Vlădescu-n.r.), la Festivalul Operei. În ultimul timp m-am dedicat mai mult pedagogiei cântului. Mai fac concerte sau recitaluri, dar pe scenă n-am mai urcat. În spectacole nu mă mai implic și prefer recitalurile, pentru că nu-mi necesită timp îndelungat. O producție mă solicită două-trei luni în străinătate și vreau să fiu cât mai prezentă în viața fiului meu. Cariera internațională am făcut-o, și pe toate scenele”, a mai declarat pentru „Cuget Liber” celebra soprană.