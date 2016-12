Cele patru soluţii pentru bacalaureaţii… rataţi

Cele patru soluții pentru bacalaureații… ratați

Secretarul de stat Oana Badea a comentat, recent, cele patru soluții pentru cei care nu și-au luat Bacalaureatul în vara acestui an, propuse printr-o inițiativă legis-lativă.Prima soluție ar fi rețeaua de școli posticeale. Anul acesta, șco-lile postliceale care permit accesul fără examen de bacalaureat au avut un număr de 12.630 de locuri, față de 9.780 cât au fost anul trecut, din care doar 12.022 de locuri s-au ocupat.Despre a doua soluție pe care o prezintă inițiativa, cea legată de gratuitatea acordată absolvenților de licee tehnologice pentru susți-nerea examenelor de certificare a competențelor profesionale, Oana Badea a spus că certificarea se face în cursul anului și că 98,5% din absolvenții liceelor tehnologice au dobândit deja acest certificat.Oficialul MECTS s-a referit și la cea de-a treia soluție, care prevede accesul la pregătire prin ucenicie la locul de muncă: „Precizez că există legea uceniciei, prin care orice tânăr care are peste 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani poate să-și realizeze un contract de tip ucenicie la locul de muncă, chiar dacă nu are competențe profesionale dobândite în specificul contac-tului. Nu-i oprește nimeni pe cei care nu au luat bacalaureatul să benefi-cieze de prevederile legii uceniciei”.Despre cel de-al patrulea punct, Oana Badea a spus că „este, până la urmă, călcâiul lui Ahile pentru această inițiativă”. Demnitarul a afirmat că inițiatorii proiectului de lege vorbesc de circa 2.000 de absol-venți care ar avea medii peste 7 și ar putea beneficia de acel an pregătitor. „Nu e vorba despre 2.000, ci despre 49.188 de absolvenți cu medii peste 7,00. Atât este numărul celor care ar beneficia de acces la facultate fără examen de Bacalaureat”, a precizat secretarul de stat.