Cele mai recente cercetări, prezentate la conferinţa internaţională de la UMC

Cele mai recente cercetări, prezentate la conferința internațională de la UMC

În acest week-end, Universitatea Maritimă din Constanța organizează, în colaborare cu Universitatea Politehnică din București și sub egida prestigioasei societăți internaționale de optică și fotonică (SPIE), conferința internațională intitulată Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies (ATOM-N 2016).În cadrul evenimentului, ajuns deja la ediția a 8-a, vor fi dezbătute și prezentate cele mai recente cercetări în domeniu. Prin valoarea lucrărilor susținute, conferința internațională ATOM-N a devenit un reper în comunitatea științifică de specialitate, oferind în același timp posibilitatea unui schimb fructuos de idei și a încheierii de noi parteneriate între participanți.Conferința găzduită de Universitatea Maritimă reunește 112 specialiști de vârf din domeniul ingineriei și fizicii, atât din România, cât și din alte țări, precum Statele Unite, Franța, Republica Moldova, Polonia, Ucraina, Republica Cehă.Cele 126 de lucrări științifice vor fi publicate într-un volum editat de SPIE, care va fi inclus într-o bază de date de referință pentru comunitatea științifică internațională, Web of Science. (S.A.)