Cele mai costisitoare greşeli de scriere din istorie. Cum s-au pierdut 80 de milioane de dolari din cauza unei simple cratime

Cele mai costisitoare greșeli de scriere din istorie. Cum s-au pierdut 80 de milioane de dolari din cauza unei simple cratime

Ştire online publicată Miercuri, 08 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Greșelile de scriere sunt jenante. Și, uneori, costisitoare. Pe unii, cei angajați în posturi care necesită cunoașterea la perfecție a limbii, îi poate costa chiar slujba, însă pe alții îi poate costa și foarte mulți bani.1. Cratima lipsă de la NASA. Prejudiciu: 80 de milioane de dolariÎn 1962, lipsa banalei liniuțe a condus la cel mai mare eșec al Agenției Spațiale. Primul zbor interplanetar al omenirii trebuia să fie "simplu": sonda Mariner 1 trebuia să se apropie și să studieze Venus. Însă lipsa unei cratime în codul sursă al programului care calcula traiectoria a făcut ca sonda să explodeze la câteva minute după lansare.2. O bere "antică" Prejudiciu: 502.996 dolariUn "P" lipsă din anunțul unui neglijent vânzător pe eBay l-a făcut pe acesta să piardă o jumătate de milion de dolari. Acesta dorea să vândă o sticlă de bere Allsopp’s Arctic Ale, veche de 150 de ani, însă anunțul a fost făcut pentru... Allsop’s Arctic Ale. Dându-și seama de greșeală, un client ager a licitat 304 dolari, sumă cu care a și cumpărat "vechitura", pe care a revândut-o imediat cu 503.300 de dolari3. Biblia promovează adulterul - 3000 de lire sterlineÎn 1631 Baker Book House din londra a decis să rescrie cele 10 porunci, iar la cea de-a șaptea au uitat un cuvânt - rezultând " Thou shalt commit adultery - (să precurverști). Parlamentul nu a fost încântat și a amendat publisherul cu 3000 de lire sterline.4.Pastele rasiste - 20.000 de dolariAceastă greșeală a costat publicația în jur de 20.000 de dolari. Este vorba despre cartea "The Pasta Bible" și unde la rețeta de tagliatelle cu sardine și prosciutto era scris că se recomandă asezonarea cu "sare și boabe de oameni negri (black people în loc de black pepper) proaspăt măcinate". 7000 de copii au fost distruse.5. A cumpărat din greșeală ceea ce încerca să vândă - 175 milioane de dolariÎn 1994 tradingul online era în perioada infanției, iar pentru Juan Pablo Davila a însemnat și o greșeală de 175 de milioane de dolari. Acesta lucra pentru compania deținută de guvernul chilian Codelco. Se pare că Davila a achiziționat fără să vrea acțiunile pe care încerca să le vândă. Ca să-și acopere greșeala a început să cumpere și să vândă în stânga și în dreapta, însă nu a reușit și a costat compani/țara 175 milioane de dolari. Davila a fost dat afară și Codelco a dat în judecată Merril Lynch pentru că l-a lăsat pe Davila să facă trading-uri neautorizate. Merril a dat 25 milioane de dolari pentru a se rezolva situația fără proces.6. Vinde foarte, foarte ieftin - 340 milioane de dolariÎn decembrie 2005 Mizuho Securities a adăugat un nou membru în portofoliul său, o companie de recrutare numită J-Com Co și avea un preț de 610.000 de yeni pe acțiune. Un an mai târziu, un angajat a vândut 610.000 de acțiuni cu un yen fiecare! Eroarea a costat compania cu 340 mil. dolari7. Felicitări! Ați câștigat, dar nu prea - 50 mil. de dolariÎn 2007 un dealership auto din SUA s-a gândit că ar fi bine să organizeze un concurs pentru a stimula vânzările și a plănuit să trimită 50.000 lozuri răzuibile și doar 1 ar fi fost câștigătorul marelui premiu de 1000 de dolari. Compania care a realizat biletele a printat doar bilete câștigătoare ceea ce înseamnă că reprezentanța auto avea de dat nu mai puțin de 50 milioane de dolari și nu 1000 cum plănuiseră. Nimeni nu a câștigat 1000 de dolari, în schimb fiecare a primit un bon pentru magazinul Walmart în valoare de 5 dolari (chiar și așa, compania a pierdut 250.000 de dolari).8. O literă în plus, costuri duble - 1.4 milioane de dolariO eroare în contabilitatea departamentului pentru educație al New York-ului a făcut ca bugetul pentru transport să sară de la 1,4 milioane de dolari la 2,8. Se pare că o literă în plus a făcut ca software-ul să interpreteze greșit datele.9. Noul preț, la fel ca cel vechi - 500.000 de dolariNew York City Transportation Authority a realizat 160.000 de hărți și postere prin care anunțau mărirea prețului biletului de la 4,50 dolari la 5 dolari. Problema? Au uitat să schimbe prețul și au trebuit să refacă totul.10. Vacanță ex(r)otică - 10 mil. dolariO companie de călătorii s-a gândit să-și facă reclamă în Pagini Aurii, numai că în loc de "oferim vacanțe exotice" s-au trezit cu vacanțe erotice. Compania de travel a dat în judecată Pagini Aurii pentru 10 milioane de dolari.sursa: http://www.businessmagazin.ro/