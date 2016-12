În acest week-end, la Constanța

Cele mai bune voci ale României, pe scena Festivalului "Mamaia Copiilor"

Cea de-a XVI-a ediție a Festivalului de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor“, care se desfășoară din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, a adunat anul acesta peste 500 de participanți din întreaga țară, din care s-au calificat 124 de copii, iar duminică, 24 iulie, vom afla care sunt laureații, cele mai bune voci ale României, până în 16 ani.După ce joi, 21 iulie, și vineri, 22 iulie, s-au desfășurat concurenții secțiunii Interpretare, pe grupe de vârstă, sâmbătă, 23 iulie, sunt puse în scenă show-urile și lucrările de la secțiunea de Creație, în care se întrec compozitorii de marcă din sfera muzicală românească. Duminică, 24 iulie, de la ora 18.30, este programată Gala laureaților.Din juriul celei de-a XVI-a ediții a Festivalului „Mamaia Copiilor” fac parte Adrian Iorgulescu (președinte), Horia Moculescu, George Natzis, Andreea Bănică, Viorel Gavrilă (directorul muzical al festivalului), Mircea Drăgan și Dan Manoliu (regizorul festivalului).Noutatea acestei ediții o constituie lansarea unui CD extrem de interesant, cuprinzând 26 de lucrări românești (inclusiv cu negative și text), după cum îl cataloga chiar Adrian Iorgulescu, fost ministru al Culturii, realizat din fondurile UCMR. Un album-școală, dedicat copiilor, profesorilor, cu melodii special scrise pentru copii.„De câțiva ani încoace am apelat și am ținut foarte tare ca o uniune de creație cum este UCMR să fie parte organică a realizării acestui festival, pentru că m-am săturat să trăiesc întâmplător. Eu, ca om de cultură, nu mai vreau ca oricine să se ocupe de cultura mea, ci numai specialiști. Această parte de existență și de raport între viață și adevăr trebuie să-l aibă și tânăra gene-rație. Pentru că dacă-i mai ținem mult în minciună ne trezim că nu mai știm cine sunt, își uită identitatea. De aceea, continuăm să cântăm în limba română. Am cuprins în regu-lament și posibilitatea de a cânta în limba naționalităților conlocuitoare, dar melodii ale compozitorilor români. Dar nimeni nu vrea… asta-i altă problemă. Consider că uniunile de creație trebuie să se implice în mersul evenimentelor culturale în diverse forme”, declara la deschiderea festivalului Liviu Manolache. Acesta a mai adăugat că începând de anul viitor, Festivalul „Mamaia Copiilor” va fi reconstruit într-o formă ceva mai elastică, ce va cuprinde și o secțiune-concurs între școlile de canto.v v vEdiția de anul acesta este organizată de Asociația culturală „Mamaia co-piilor”, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - ADA, Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, Asociația Națională a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România, Primăria Municipiului Constanța și SC „Euroconcert” SRL.