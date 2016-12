Cele mai bune filme româneşti au ajuns la Constanţa

Cele mai bune filme românești au ajuns la Constanța

Aflat la prima ediție în anul 2011, Festivalul Național de Film Românesc, care va avea loc la Cityplex Tomis Mall Constanța și pe scena Casino „La Fântâni”, a prins la public, ca dovadă imaginea alăturată, surprinsă în prima seară de festival, la vizionarea filmului „Poker” din cadrul medalionului comemorativ Jean Constantin.Lăudabilă inițiativa organizatorilor de a readuce, în fiecare seară, în memoria cinefililor aflați în vacanță, dar și a constănțenilor iubitori de teatru și film din România, artiștii care ocupau un loc special în istoria teatrului și filmului românesc. „Organizatorii Festivalului Național de Film Românesc și-au propus să-i evoce pe câțiva dintre actorii talentați care au dispărut definitiv de sub lumina reflectoarelor, artiști împătimiți ai rigorii și ai unui profesionalism autentic. Spectatorii din piațeta Cazino Mamaia vor avea ocazia să participe în fiecare zi de festival la aceste momente «remember» - Jean Constantin, Dina Cocea, Gheorghe Dinică, Marga Barbu, Ștefan Iordache și Lucia Mureșan, să revadă filme reprezentative pentru cariera acestor mari actori, dar și pentru cinematografia românească”, ne-a declarat Monixa Coroiu, PR eveniment.Un scurt-metraj cu un buget de 30.000 euroIeri, tânărul regizor Tudor Jurgiu, prezent în festival la secțiunea scurt-metraj cu „Nunta lui Oli”, s-a întâlnit cu jurnaliștii constănțeni, și nu numai. „Nunta lui Oli” a câștigat, printre altele, Best Fiction Short la Festivalul Inter-național de Film de la Leeds (Marea Britanie), Cel mai bun scurt-metraj de ficțiune la Festivalul Internațional de Film Anonimul (Sf. Gheorghe), Cel mai bun film românesc la festivalul NexT (București). De asemenea, Tudor Jurgiu semnează și scenariul pentru „Ela” (2009) și „Nunta lui Oli” (2009). Prezent la întâlnire, Marian Adochiței, actor la Teatrul de Stat din Constanța, a dorit să afle cum pot fi accesate fondurile Centrului Național de Cinematografie, având în vedere că pentru scurt-metrajul său de 22 de minute, Jurgiu a primit 30.000 euro de la CNC. „Trebuie să aveți un scenariu scris, după care să-i contactați pe cei de la casele de producție din România cu un tripman. Eu am avut noroc să-l cunosc pe Tudor Giurgiu la IPIFF acum doi ani la Mamaia, când am participat la un workshop de producție. E bine să mergeți la cât mai multe festivaluri. Din păcate, treaba cu filmele românești este că singura lor șansă este să meargă în festivaluri. Pentru că lumea nu merge la film românesc în cinema. Eu aș vedea foarte folositoare o platformă de vizionat filme românești, mai ales scurt-metraje, pe care le poți vedea ușor pe monitor”. Programul acestei seriAstă-seară, la Scena Casino – „La fântâni”, din stațiunea Mamaia, începând cu ora 22 va avea loc un Medalion comemorativ Gheorghe Dinică, urmat de proiecția filmului „Crucea de piatră”, în regia lui Andrei Blaier.Tot astăzi, la Cityplex Tomis Mall Constanța, începând cu ora 10 sunt proiectate filmele „Îngeri printre oameni”, regia Anamaria Kovalciuc, „Și s-au dus ca vântul”, regia Radu Gabrea, „Metrobranding”, regia Ana Vlad, Adi Voicu, „Morgen”, regia Marian Crișan, “Viața mea sexuală”, regia Cornel George Popa, „Felicia înainte de toate”, regia Răzvan Rădulescu, Melissa de Raaf.