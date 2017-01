Cel mai vizionat film în România, anul acesta

Cel mai recent film al cineastului american Martin Scorsese, “Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street”, s-a clasat pe primul loc în preferințele românilor, cu aproape 300.000 de spectatori în 2014, locul al doilea revenindu-i peliculei “Interstellar”, de Christopher Nolan, cu peste 290.000, transmite Mediafax.Cel mai recent lungmetraj regizat de cineastul american Martin Scorsese, “Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street”, s-a clasat pe primul loc în preferințele românilor, cu 294. 902 spectatori, care au mers la cinema pentru a viziona filmul. Pelicula, care a avut premiera în România pe 10 ianuarie și a rulat timp de 12 săptămâni, a avut încasări totale de 5.353.093 de lei.