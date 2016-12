Cel mai scump Rembrandt, cumpărat de „regele casinourilor“ din Las Vegas

Ştire online publicată Marţi, 22 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Regele casinourilor” din Las Vegas este misteriosul cumpărător care a plătit, pe 8 decembrie, cea mai mare sumă pentru un tablou al lui Rembrandt scos la licitație, respectiv 20,2 milioane de lire sterline, scrie presa internațională. Identitatea cumpărătorului a fost necunoscută până acum, singura informație cunoscută după licitația organizată la Londra de casa Christie’s fiind aceea că pictura „Portret de bărbat” a fost achiziționată de un colecționar misterios care a licitat prin telefon. Mai mulți experți apropiați de licitație au dezvăluit, însă, la sfârșitul acestei săptămâni, că tabloul fost cumpărat de Steve Wynn, cel mai bogat om din Las Vegas, dezvoltatorul celor mai mari și luxoase casinouri din „capitala” mondială a jocurilor de noroc, potrivit The New York Times. În vârstă de 67 de ani, Wynn are o avere estimată la 1,5 miliarde de dolari și mai deține picturi semnate de nume ca Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Manet, Matisse sau Vermeer. În colecția lui se află și un alt tablou de Rembrandt, cumpărat tot la licitație, cu 11 milioane de dolari, în 2003, când, pentru a fi sigur că nu va rata momentul, magnatul american și-a pus ceasul să sune la 2 dimineața și a licitat din baia reședinței sale, pentru a nu-și trezi soția, după cum dezvăluie The Times. Majoritatea tablourilor din colecția lui Wynn sunt expuse în casinourile deținute de acesta.