Cel mai mare festival pe nisip din Europa, organizat în Constanţa - Faleză Nord. "Legenda" NEVERSEA, între 7-9 iulie

Cel mai mare festival pe nisip din Europa, organizat în Constanța - Faleză Nord. "Legenda" NEVERSEA, între 7-9 iulie

În timp ce am „îngropat” Festivalul Național Mamaia, iar juniorul se chinuie să supraviețuiască pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, iată că municipalitatea vine cu o altă propunere... estivală, dar nu de care alegorice.Este vorba despre Festivalul NE-VERSEA, un festival cu o identitate proprie care s-a născut, ieri, la Constanța, odată cu semnarea acordului de parteneriat dintre Primăria municipiului Constanța și Societatea Never Sea, reprezentanții ei fiind nimeni alții decât organizatorii prestigiosului festival UNTOLD, de la Cluj, aflat anul acesta la cea de-a treia ediție.După Paști vom afla artiștii care vor veniDupă eșecul de anul trecut, destul de învăluit în mister, al festivalului SPELLGROUND, încă „prezent” pe autobuzele RATC, girat tot de Primăria Constanța și de Universitatea „Ovidius”, dar anulat din cauza funeraliilor reginei Ana, de data aceasta am primit asigurări că este vorba de cu totul altceva. „Pe lângă evenimentele ce s-au născut anul trecut, adăugăm evenimente cu o deschidere mai amplă, către toate generațiile. UNTOLD se află deja la a treia ediție, au muncit, și aș vrea ca toate comparațiile pe care le facem să fie legate de prima ediție, pentru că un frate mai mic, respectiv Festivalul, nu poate să ajungă peste noapte la rezultatele celui mai mare”, declara primarul Decebal Făgădău.Așadar, la mai puțin de o lună de la lansarea știrii că va exista, organizatorii - Bogdan Buta și Adrian Cheregi - își propun să facă din Festivalul NEVERSEA al doilea eveniment în România și cu impact internațional puternic. „Ne propunem ca timp de trei zile și trei nopți să asigurăm distracția la malul mării și să creăm o experiență aparte. Vom avea peste 100 de artiști invitați, printre care vom regăsi atât nume care au făcut senzație la UNTOLD, dar și premiere în România, artiști ceruți de tineri. Avem un sistem propriu prin care sondăm gusturile tinerilor și vedem ce doresc”, declara Bogdan Buta, adăugând că locația aleasă, deja intitulată NeverSea Beach, este situată pe Faleza Nord, peste 200.000 mp, dorindu-și să ajungă la performanța celui mai mare festival pe nisip din Europa.Programat în perioada 7-9 iulie, Festivalul NEVERSEA, în cifre seci, înseamnă o investiție de circa cinci milioane de euro din partea societății organizatoare, pentru aducerea celor 100 de artiști pe cele șapte scene prevăzute a se desfășura, în timp ce Primăria Constanța va asigura condițiile de acces în siguranță la zona Faleza Nord, prin restricționarea traficului. „Există acord pentru organizarea acestui eveniment și din partea Companiei Apele Române, deținătoarea plajei”, a declarat primarul.v v vÎncepând de mâine vor fi puse în vânzare abonamentele pentru cele trei zile și trei nopți de festival, la valoarea de 200 lei, urmând să ajungă până la 420 lei, în apropierea evenimentului. Pe site-ul oficial lansat deja www.neversea.com există promoții care vor putea fi accesate în urma completării unui chestionar.