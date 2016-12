Cel mai mare festival de arte vizuale, la final - "Vama sub lumini de Oscar"

Sute de pasionați ai artelor vizuale au participat săptămâna aceasta, în Vama Veche, la a VII-a ediție a celui mai mare festival internațional de arte vizuale din România, „Vama sub lumini de Oscar”.De-a lungul celor zece zile s-au desfășurat cursuri, seminarii și ateliere practice gratuite pentru pasionații de film, fotografie, pictură, sculptură, teatru și muzică, precum și expoziții, proiecții de film și concerte în aer liber.Cursanții înscriși la festival au fost provocați să învețe cât mai multe tehnici noi, iar la final participantul cu cele mai bune rezultate va câștiga trofeul VSLO 2016.„Una dintre noutățile acestei ediții este campania «Primește și dă mai departe». Dăruiește ceva cuiva și vei primi din partea noastră o experiență culturală de neuitat. Primește de la noi o săptămână culturală gratuită și dă mai departe altceva. Dăruiește o carte, donează o farfurie de mâncare unui om căruia îi e foame, fă fericit un copil dăruindu-i o jucărie, ajută un bătrân să facă piața, donează sânge, îndeplinește visul cuiva. Scrie pe scurt povestea și trimite-o la noi, iar în schimb îți dăruim această săptămână alături de noi la Vama sub lumini de Oscar!”, a declarat directorul festivalului, Cătălin Rudolf, într-un comunicat de presă remis redacției.Temele alese în acest an la secțiunea Fotografie au fost street fashion, fotografie de nuntă, staged photography, fotografie de nud, de stradă, manipularea imaginii în Photoshop, fotojurnalism, fotografie pe film, fotografie de portret. Printre invitații speciali s-au aflat Olav Urdahl, editor principal al celui mai mare ziar de știri din Norvegia, și Micha Bruinvels, directorul World Press Photo Contest.Secțiunea Film a însemnat cursuri și ateliere practice în domenii precum producție video, regie, iluminare, sunet și editare. Participanții au realizat un documentar, fiind coordonați în permanență de o echipă de profesioniști din domeniu - Veaceslav Cebotari, Andrei Băltărețu-Iancu și Bogdan Petrașcu.Cursanții la secțiunea Pictură și Sculptură au putut participa în acest an la cursuri teoretice și practice coordonate de Daniel Prapone, artist cu numeroase expoziții inter-naționale. La finalul festivalului va fi organizată o expoziție cu cele mai bune picturi și sculpturi realizate de către participanți.Secțiunea de Teatru, prezentă pentru prima dată în cadrul festivalului, a adus în prim plan teatrul cu păpuși în mărime naturală. Cursurile au fost coordonate de compania de teatru Lightwave Theatre Company, scopul final fiind acela de a produce o piesă de teatru completă, cursanții putând participa la realizarea scenariului și spectacolul propriu-zis, iar reprezentația finală va avea loc pe scena VSLO în ultima zi a festivalului.Tot în cadrul festivalului, timp de două zile, au fost programate cursuri cu instrumente de percuție, cu practică intensivă.