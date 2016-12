Cel mai important artefact pentru istoria Dobrogei

Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia va fi vizitat, vineri, 7 octombrie, de profesori universitari, cercetători științifici, arheologi și muzeografi, toți participanți la Sesiunea științifică internațională Pontica 2011, organizată la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.Directorul Muzeului de Arheolo-gie Callatis Mangalia, cercetător științific dr. Sorin Marcel Colesniuc, a făcut următoarele precizări: „Motivele pentru care această vizită de documentare se organizează la muzeul callatian sunt mai multe, dar cel puțin două sunt mai importante și anume: în primăvara acestui an am reorganizat expoziția permanentă a instituției care, de mulți ani, rămăsese neschimbată”.Al doilea motiv, dar și cel mai important, îl reprezintă readucerea în țară, de la Moscova, după 52 de ani, a singurului papirus din Româ-nia, care este și cel mai vechi din Europa. După primirea oficială, papirusul, alcătuit din 154 de fragmente, a fost expus într-o vitrină improvizată, timp de două zile, dar, pentru a nu risca deteriorarea lui, a fost închis din nou în cutiile în care a fost păstrat timp de jumătate de secol, pentru a-l proteja de lumină și umezeală. Vizitatorii muzeului pot vedea însă 30 de fotografii ale papirusului, de mari dimensiuni și de o calitate excepțională, unele realizate cu raze infraroșii și ultraviolete.Cu acest prilej, directorul Muzeului împreună cu dr. Ion Pâslaru și dr. Mihai Ionescu vor prezenta și comunicarea pe care ar fi trebuit să o susțină la MINA Constanța. „La sugestia d-lui Custurea, am decis să vorbim despre istoria papirusului chiar în locul unde acesta a fost descoperit în anul 1959 și unde ne-a fost înapoiat, oficial, în ziua de 22 august 2011, de către dr. Alexander Lesovoy, directorul Centrului de conservare I.E. Grabar din Moscova”, a mai declarat dr. Colesniuc.