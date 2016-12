Cel mai bun film la BIFF 2015 - lungmetrajul "Departe de oameni"

La cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Film București (BIFF), lungmetrajul "Departe de oameni/ Far from men", de Daniel Oelhoffen, a primit premiul pentru cel mai bun film. La categoria "cea mai bună regie", Ana Lungu s-a impus cu pelicula "Autoportretul unei fete cuminți". În acest an, pentru trofeul București IFF au concurat șase filme, dintre care două realizate de regizoare. Toate titlurile au fost prezentate în premieră absolută și, cu o singură excepție, nu vor fi distribuite ulterior în cinematografele din România: "Autroportretul unei fete cuminți" (România, regia Ana Lungu), "Iulie însângerat/ Cold in July" (SUA, regia Jim Mickle), "O fată merge acasă singură în noapte/ A Girl Walks Home Alone at Night" (SUA, regia Ana Lily Amirpour), "Hiena/ Hyena" (Marea Britanie, regia Gerard Johnson), "Kebab și Horoscop/ Kebab & Horoscope" (Polonia, regia Grzegorz Jaroszuk), "Departe de oameni/ Loin des hommes" (Franța, regia David Oelhoffen). Selma MehadŸiæ, directorul de programe al Festivalului de Film de la Zagreb, actrița germană Anjorka Strechel, Laurențiu Damian, președintele Uniunii Cineaștilor din România, Feti Dautoviæ, producător și profesor universitar de origine sârbă, și Edvinas Puksta, directorul artistic al Festivalului Internațional de Film de la Vilnius au fost cei care au făcut parte din juriul celei de-a 11-a ediții a IFF București. Premiul pentru "cel mai bun regizor" i-a fost acordat Anei Lungu pentru "Autoportretul unei fete cuminți/ Self-portrait of a Dutiful Daughter". Producția a primit și premiul publicului. Mențiunea specială a primit filmul "O fată merge acasă singură în noapte/ A Girl Walks Home Alone", de Ana Lilly Amirpour. Festivalul a avut și un juriu al criticii, compus de această dată din Cătălin Olaru, Michal Klimkiewicz și Horia Barna pentru al cincilea an consecutiv. Premiul criticii a fost acordat filmului "O fată merge acasă singură în noapte", de Ana Lilly Amirpour. Proiecția filmului "Departe de lumea dezlănțuită", de Thomas Vinterberg, o adaptare a romanului clasic cu același nume al lui Thomas Hardy, a încheiat seara. Actorul italian Franco Nero a fost invitatul special al celei de-a 11-a ediții a Festivalului Internațional de Film București, care s-a întâlnit cu publicul cinefil.Festivalul Internațional de Film București este organizat de Fundația Charta și se desfășoară cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei (CNC) și sub înaltul patronaj al principelui Radu al României.