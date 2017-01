Cel mai bine cotat artist pe plan internaţional, Dan Perjovschi, expune într-o cazemată

Cel mai bine cotat artist pe plan internațional, Dan Perjovschi, expune într-o cazemată

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă, 18 august, la ora 20, va avea loc o expozițieeveniment, prima astfel de acțiune desfășurată într-un spațiu neconvențional în Constanța. Este vorba despre o expoziție la cazemata de lângă Hotelul „Europa", din Eforie Nord, iar expo-zanți sunt un grup de artiști vizuali constănțeni - Gabriel Brojboiu, Gheorghiță Constan-tin, Gabriela Gheorghe, Alfred Ipser, Constantin Papadopol, Eusebio Spânu - reuniți în gruparea „ConstanțaCaz". Li se alătură Dan Perjovschi, unul dintre cei mai bine cotați internațional artiști plastici români con-temporani. Între o expoziție la galeria MoMA (Museum of Modern Art) din New York și o alta tot în Statele Unite, Dan Perjovschi a primit fără ezitare invitația de a se alătura CAZ-ului constănțean.