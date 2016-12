Cei mai prolifici „afacerişti“ sunt la „Prăvălia cu umor“

Cei mai prolifici „afaceriști“ sunt la „Prăvălia cu umor“

Primăvara constănțeană a debutat cu zâmbetul pe buze, o dată cu deschiderea „Prăvăliei cu umor“.Clubul Umoriștilor Constănțeni (CUC) a lansat sâmbătă, 13 aprilie, în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, cel de-al doilea caiet intitulat „Prăvălia cu umor”, după cel din 2010.Volumul - a cărui tipărire a fost posibilă datorită sprijinului oferit de Niculae Dușu, președintele grupului de firme CELCO - cuprinde lucrările a 19 epigramiști, fabuliști, foiletoniști - autori consacrați în competițiile și festivalurile naționale de umor, de unde s-au întors cu numeroase trofee. În frunte cu președintele de onoare Ananie Gagniuc, mai semnează Dan Norea, Petru Brumă, Loredana Dalian, Ionuț-Daniel Țucă, Ion Ruse, dar și colegul nostru de la Departamentul Economic Ion Tița Călin. Volumul este ilustrat de caricaturistul constănțean Leonte Năstase.Despre umor nu se vorbește, se… ascultăÎn deschiderea evenimentului de lansare, Dan Norea, președinte executiv, declara: „Acest al doilea volum este mai bun decât primul, pentru că am putut realiza o selecție mai riguroasă. În urma invitațiilor lansate pe mai multe canale, pe un site literar mi-a atras atenția un titlu, «CUC-ii au început să facă ouă» și m-am simțit ne-voit să le răspund cu un catren «Ouă, cine vrea de CUC, le oferă - mari, frumoase, Ruse, Țucă și Gagniuc, Brumă, Tița și Năstase»”.Scriitorul Ovidiu Dunăreanu, membru al Uniunii Scriitorilor Români, filiala Dobrogea, și-a amintit cu acest prilej de tinerețile sale, când frecventa o grupare de umoriști, oameni activi și talentați, printre care Sorin Beiu, Harabagiu Haru, Virgil Bostănaru, Mioara Vinea, Ștefan Balaci.„Era o încântare să mergi cu ei pe la căminele culturale, licee ori în sălile de spectacol ale unor întreprinderi și să-i asculți pe acești oameni într-un duel, într-un turnir al umorului, de față cu foarte mulți activiști puși să fie atenți la nuanțele acelui umor. Aveau îndrăzneala și forța de a spune cu mare subtilitate lucruri și adevăruri incontestabile despre acele vremuri. Și astăzi se întâmplă același lucru cu Clubul Umoriștilor Constănțeni, care vreau să spun că au o altă șansă. Aceea de a fi liberi să spună ce vor. Fără o cenzură, dar cu o autocenzură necesară întotdeauna pentru a da textelor o valoare estetică inconfundabilă. Clubul Umoriștilor adună oameni de diverse profesii - jurnaliști, ingineri, profesori, medici, din diverse medii sociale, care, cu forța lor de observație, reconfigurează, la nivelul colectivității umane constănțene, imaginea unei realități deformate și faptul că lucrurile nu sunt chiar așa cum le vedem cu toții. Și mai am un punct de vedere absolut personal: despre umor nu trebuie să vorbim prea mult, ci trebuie să-i ascultăm pe umoriști!”, a spus Dunăreanu.De asemenea, același Ovidiu Dunăreanu a ținut să felicite Editura Dobrogea pentru ținuta tipografică și grafică, dar și calitatea întregului tipar și a hârtiei cu care a reușit să scoată această carte.Despre Economie, cu umor maxim înainte!A onorat cu prezența evenimentul cultural… umoristic și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.„Mi-am dorit să particip la acest eveniment din două motive: la invitația prietenului meu Ion Tița Călin și în al doilea rând văzând titlul cărții «Prăvălia cu umor». Camera de Comerț Constanța urmărește, în general, să-și facă membri printre toate prăvăliile din oraș și din județ și am găsit de cuviință să încercăm să-i luăm și pe cei de la «Prăvălia cu umor» măcar ca membri onorifici, ca să nu-i punem să plătească acea cotizație de membru. Nu mă surprinde că prietenul meu Ion Tița Călin se ocupă de Economie în paginile ziarului «Cuget Liber», pentru că de Economie nu se poate ocupa decât un mare umorist, cineva cu un simț al umorului deosebit, care numai așa poate scrie obiectiv despre acest domeniu. Nouă, constănțenilor, se spune că ne place umorul și probabil că aceasta ar fi și explicația faptului că nu suntem pe străzi să protestăm când apare o decizie economică eronată, pentru că totul este trecut prin acest filtru al umorului, care ne face să vedem altfel viața. Poate o fi bine, poate o fi rău, nu știu. Promit că vom sprijini inițiativele acestui club și bineînțeles poate vom reuși să avem printre membrii Camerei de Comerț și «Prăvălia cu umor»”, a spus Daraban.La succesul evenimentului de sâmbătă și-au mai adus contribuția COMAT Constanța și CORA.