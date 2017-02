Cei mai isteţi elevi constănţeni se întorc în bănci şi-n week-end

Cei mai isteți elevi constănțeni se întorc în bănci și-n week-end

Sâmbătă, 18 fe-bruarie, la Liceul Teoretic „Ovidius”, va avea loc etapa județeană a Olim-piadei de astronomie și astrofizică, elevii fiind așteptați în sală până la ora 9.30, proba de concurs urmând să înceapă la ora 10. Timpul de lucru este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate fiecărui elev în parte.Tot sâmbătă, 18 februarie, se va des-fășura faza locală a Olimpiadei de religie. Concursul va începe la ora 9 șise va desfășura în opt centre pedagogice dintre care trei în municipiu: Școala Gimnazială nr. 38 „D. Cantemir”, Școala Gimnazială „Anghel Saligny”, Liceul Teoretic „Traian”. Cele cinci din județ vor fi: Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Liceul Cobadin, Liceul Tehnologic Topraisar, Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia și Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari.Pentru clasele a V-a și a VI-a durata de deșfășurare a probei este de două ore, iar pentru clasele VII-XII, durata este de trei ore.Alte câteva unități școlare din municipiu și județ vor găzdui sâmbătă, 18 februarie, etapa locală a Olimpiadei de matematică și a Concursului Adolf Haimovici. Pentru municipiul Constanța, locațiile sunt: Școala Gimnazială nr. 37 (clasele a V-a, a VII-a), Școala Gim-nazială nr. 40 „A. Vlaicu” (clasele a VI-a, a VIII-a), iar Liceul Teoretic „Lucian Blaga” va găzdui liceenii.Pentru clasele IX-XII, Consiliul Consultativ al disciplinei matematică a hotărât ca etapa locală a Olimpiadei de matematică, să se desfășoare începând cu ora 13.30, în următoarele locații: Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Școala Gimnazială „C. Brâncuși” Medgidia, Liceul Teoretic „Ion Cotovu” Hâr-șova. Prezența elevilor la centrele de concurs se va face între orele 13-13.15.Performanțele de excepție l-au recomandat pe Edis MemișȘi pentru că tot am vorbit despre întrecerile celor mai buni elevi constănțeni, este demnă de remarcat performanța elevului Edis Memiș, clasa a IX-a la Liceul Internațional de Informatică, de a face parte din echipa României la cea de-a noua ediție a uneia dintre cele mai importante competiții internaționale a matematicienilor, găzduită la București.Este vorba despre Romanian Master of Mathematics, care se va desfășura în perioada 22-27 februarie și la care vor participa echipaje formate din cei mai buni matematicieni din Bulgaria, Brazilia, China, Franța, Croația, Ungaria, Italia, Coreea, Mexic, Peru, Rusia, Serbia, Slovenia, Ucraina, Marea Britanie și Statele Unite.Performanța lui Edis Memiș este cu atât mai meritorie cu cât, în ciuda vârstei care-l recomandă pentru juniori, succesele naționale și internaționale l-au propulsat la seniori.