Cei mai importanţi artişti plastici români, în Tabăra de pictură „Pontul Euxin“

Cei mai importanți artiști plastici români, în Tabăra de pictură „Pontul Euxin“

Miercuri, 27 august, la Campingul GPM Holiday din stațiunea Mamaia a avut loc festivitatea de deschidere a celei de-a doua ediții a Taberei de pictură „Pontul Euxin”, organizată de Florin Cârstocea, președintele Asociației „Pontul Euxin”.Această a doua ediție a taberei se desfășoară sub semnul creștinismului în Dobrogea, motiv pentru care au fost invitați la Constanța, să se documenteze și să mediteze în fața mării, cei mai importanți artiști plastici români care și-au dedicat o viață creației pe teme creștine.După ce ieri cei 24 de artiști au avut parte de o vizită inițiatică spre Tulcea, cu vizitarea mănăstirilor Saon, Cocoșul, Celic Dere, Niculițel, biserica din Bălteni, timp de patru zile vor sta în atelierul de creație.Pe 2 septembrie, vor avea parte de o nouă ieșire, spre Adamclisi, mănăstirea Sf. Andrei, biserica Dervent, iar pe 4 septembrie va avea loc o conferință.Pe 5 septembrie, la vernisajul ce va avea loc la Muzeul de Artă, vor expune cei 24 de artiști invitați: Silvia Radu, Flondor Constan-tin, Horea Paștina, Emilia Pop (Paștina), Ariana Nicodim, Mir-cea Oliv, Daniela Țurcanu, Mihai Sârbulescu, Dacian Andone, Dup Darie, Gheorghe Caruțiu, Marcel Lupșe, Radu Șerban, Scurtu-lescu Sorin, Miruna Budișteanu, Mihai Hurezeanu, Zamfira Birzu, Diaconescu Cristian, Andrei Tudoran, Mihaela Mihalache, Dragoș Bojin, Adrian Dică, Radu Augustin Răzvan, Laura Macri.„Această tabără îi este dedicată lui Dan Hăulică, cel mai iubit și deosebit critic de artă român, care a plecat dintre noi acum câteva zile și care a fost alături de toată această generație de vârf a artelor plastice românești. A fost călăuzitorul și cel care, practic, a adunat într-o idee pe temele creștine cei mai importanți artiști plastici români și care s-a îngrijit de opera lor artistică până când a închis ochii. El a fost cel care a susținut Colocviile de la Putna, care erau pe teme creștine de înaltă ținută artistică și spirituală. Dobrogea este locul cel mai potrivit pentru o incursiune în artele plastice pe temele creștine, pentru că aici sunt pașii primilor martiri, sunt practic locurile cele mai autentice”, a declarat criticul constănțean Daniela Țurcanu.„O experiență inedită și pentru artiștii tineri, dar și pentru vârstnici”Organizatorul, Florin Cârstocea, își dorește ca această nouă ediție, prin tema propusă - „Creștinismul în Dobrogea” -, să constituie o sursă de inspirație pentru toți cei 24 de artiști. „Chiar dacă mulți nu ne dădeau șanse de a organiza o a doua ediție, iată că am reușit. Ba chiar avem peste jumătate dintre participanți artiști consacrați, nume cunoscute în țară, alături de studenți și masteranzi”.Criticul de artă Mircea Oliv consideră această inițiativă ca una dintre rarele de care a avut parte în ultimul timp. „Sper ca acest demers artistic să se împlinească la un nivel înalt. Și spun aceasta cu un sentiment al responsabilității sporit. Tema creștinismului este una extrem de serioasă și aceia care încearcă să o abordeze cu instrumente specifice artei și gândirii estetice, nu neapărat teologice, au o datorie în plus. E bine că sunt atât de mulți tineri prezenți în această tabără și sper ca pe perioada șederii împreună aici cu artiști mai vârstnici care au deja o experiență în acest mod de expresie, în iconosfera creștină să fie un plus și pentru unii și pentru alții. Artiștii vârstnici vor avea prilejul să vadă modul de reprezentare pe care tinerii îl preiau, iar cei tineri vor vedea cum anume habitusul acesta creștin intră în lucrările artiștilor mai vârstnici. Dar mai mult decât atât o împreună documentare, pentru că acesta va fi punctul cel mai special. Ei vor merge împreună în câteva călătorii de documentare în Dobrogea și aceasta va fi problema principală: ce poze vor face, ce motive vor alege în ce anume temă vor poposi mai mult și acestea toate în timp cred eu vor avea un cuvânt greu de spus pentru evoluțiile tinerilor și pentru modul de a se evalua al artiștilor care au deja o carieră în spate. Întâlnirea din final pe simezele Muzeului de artă sper să intereseze foarte mult publicul constănțean și să stârnească interes pentru publicul privitor de aici de la Constanța, pentru colecționari”, a mai adăugat criticul.