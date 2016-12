Cei mai buni elevi de la Liceul "Hurmuzescu" pleacă la Bruxelles

Elevii de clasa a XI-a de la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia au fost vizitați, ieri, de Cristian Pârvulescu, membru al Comitetului Economic și Social European. Acesta i-a pregătit pe trei dintre cei mai buni elevi ai instituției pentru plecarea, în luna aprilie, la un râvnit concurs european.Politologul și comentatorul vieții sociale și politice românești Cristian Pârvulescu a fost prezent, ieri, la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia, pentru a sta de vorbă cu cei mai străluciți elevi ai instituției. Astfel, la întâlnire s-au pus probleme care preocupă România, despre Uniunea Europeană, iar Cristian Pârvulescu i-a instruit pe trei dintre cei mai buni elevi de la „Hurmuzescu”, care vor pleca, în luna aprilie, la Bruxelles, în cadrul proiectului „Europa ta. Părerea ta”.Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” a obținut dreptul de a-i trimite la Bruxelles pe cei mai talentați elevi ai săi după ce a câștigat un concurs, în fața a altor 24 de licee din România. Practic, liceul din Medgidia este singurul din România care ne va reprezenta la Bruxelles pentru a treia ediție a proiectului.Andreea Maria Roșu, Raluca Vorniciuc și Gabriel Benchea, toți în clasa a XI-a, sunt fericiții câștigători ai unei excursii în Belgia, pentru a participa la dezbateri ce privesc problemele Uniunii Europene și, de ce nu, au posibilitatea să facă schimbări în sistem.„Această întâlnire a fost prilejuită de un program al Comitetului Economic și Social European, un program care este la a treia ediție, care se adresează liceelor din țările membre ale Uniunii Europene și care încearcă să-i obișnuiască pe tineri cu dezbaterile la nivel european. Astăzi (ieri - n.r.), am prezentat actualitatea problematicii europene într-o manieră mai puțin obișnuită, adică nu am mers pe varianta clasică în care Uniunea Europeană este prezentată ca o instituție deasupra oricărei bănuieli, ci a întrebărilor și disputelor care există în UE. Dintre toți elevii cu care am stat de vorbă, doar trei vor merge la Bruxelles, pentru a participa la o simulare a unei plenare a Comitetului Economic și Social European, unde cei trei vor propune un aviz care, în măsura în care va fi bine realizat, va putea fi înaintat Comisiei Europene și Parlamentului European. Elevii au fost surprinzător de activi. Imaginea elevilor români, dezinteresați și abrutizați, nu a semănat deloc cu ceea ce am găsit la Medgidia, la «Dragomir Hurmuzescu». Procedura este astfel: liceele din fiecare țară își depun candidatura. Există un comitet de selecție care, după anumite criterii, face selecția. Liceul din Medgidia a fost ales, spre exemplu, pentru că a obținut mai multe puncte decât Colegiul Național «Mircea cel Bătrân», care s-a situat pe locul al III-lea. Au fost 25 de licee din România care au participat la această competiție”, a declarat, pentru Cuget Liber, Cristian Pârvulescu.„Această întâlnire mi s-a părut extrem de interesantă și educativă. Nu mă așteptam ca domnul Pârvulescu să fie atât de scurt și la obiect, dar ne-a explicat multe lucruri în legătură cu proiectul pe care îl desfășurăm la Bruxelles și am descoperit multe lucruri despre care nici nu știam că există în Europa. Acum nu am emoții, însă atunci când mă voi afla la Bruxelles, cu siguranță voi avea”, spune Gabriel Benchea, unul dintre elevii care va pleca în Belgia.