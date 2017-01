Cei mai buni 800 de elevi constănţeni se întrec la limba română

3

olimpiade

Nu parintii sunt cei care trimit copiii la olimpiade, ci profesorii. Nu intotdeauna sunt trimisi la olimpiade cei mai buni copii. Copilul meu merge la olimpiada de matematica. Este foarte capabil , numai ca, ce se da la olimpiada(faza locala) ei nu lucreaza. In clasa lor este doar o fata care are medii numai de 10. Asta nu inseamna ca este as la toate materiile sau ca isi merita acele medii .Ei bine, a fost trimisa la foarte multe materii(pentru olimpiada). Sunt copii, care nu exceleaza la matematica, in schimb sunt buni la tehnologie sau la geografie sau ... Nu este corect pentru ceilalti elevi. Cam asa se practica.

Răspuns la: WTF?

Adăugat de : WTF?, 9 februarie 2013

Bine ca se modifica data la faza locala pentru toti cretinii care se cred perfectii la toate materiile. Sincer, daca am avea atatia copii destepti...