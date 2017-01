Cei 27 de consilieri locali vor gâfâi zeloşi printre consiliile de administraţie ale şcolilor

Conform proiectului Legii Educației

Cei 27 de consilieri locali vor gâfâi zeloși printre consiliile de administrație ale școlilor

La ora actuală, consilierii locali constănțeni sunt desemnați prin hotărâre de Consiliu Local să facă parte din câte patru sau cinci consilii de administrație ale unităților de învățământ. Că abia-abia ajung să asiste la o ședință într-un an e mare minune, dar noroc că se întrunește cvorumul și-n absența unei persoane. Din păcate, conform proiectului de Lege a Educației Naționale, în componența viitoa-relor CA, funcție de mărimea unității de învățământ, vor fi desemnați probabil patru-cinci consilieri. Capitolul „Conducerea unităților de învățământ”, respectiv art. 82, care prevede în cele cinci paragrafe ale sale modul cum funcționează Consiliul de administrație al instituțiilor de învățământ, este unul dintre cele mai controversate articole ale proiectului în mediul managerial. Inițial se propusese ca acest CA să fie format din 50% membri cadre didactice alese de către personalul didactic al școlii și 50% reprezentanți ai părinților și ai consiliului local, desemnați de către aceștia și care nu pot fi cadre didactice în unitatea școlară respectivă. Secretarul de stat Oana Badea a declarat, însă, la Constanța, că, la presiunea asociației primarilor, s-a decis o nouă formă a acestui articol. Conform proiectului, organul suprem de conducere a unității de învățământ este format din 1/3 membri cadre didactice alese de către personalul didactic al școlii, 1/3 reprezentanți ai părinților și 1/3 reprezentanți ai consiliului local, desemnați de către aceștia și care nu pot fi cadre didactice în unitatea școlară respectivă. Ținând cont de faptul că mărimea unui CA este dată de dimensiunea instituției și, spre exemplu, un liceu care are și gimnaziu, va ajunge să aibă 15 membri, conform unui calcul simplist, cinci vor fi consilieri locali. Având în vedere că în municipiu funcționează 26 de licee și 25 de unități de învățământ gimnazial, cei 27 de consilieri locali con-stănțeni vor gâfâi zeloși… Părinții, posibili manageri ai școlilor Un alt aspect interesant al acestui capitol este cel legat de președintele CA, ales dintre reprezentanți ai părinților sau ai consiliului local, managerul școlii păstrându-și calitatea de membru de drept. În cazul în care directorul instituției „pățește” ceva, fie destituire, fie promovare, ar fi posibil ca un părinte să devină manager, cu drept de semnătură și alte atribuțiuni manageriale. Autoritatea publică locală și cea județeană capătă puteri Dacă la art. 18 (2) se prevede că autoritățile administrației publice locale pot aproba organizarea și funcționarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică, la art. 19 (1) este stipulat că aceleași autorități au obligația de a asigura buna desfășurare a învățământului preuniversitar. Ba mai mult, la art. 47 (2) „Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și privat se organizează de către autoritățile publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare”. Art. 91 (2) „Finanțarea de bază și finanțarea complementară se fac pe baza contractului de performanță încheiat între directorul unității de învățământ preuniversitar și primarul localității în a cărei rază teritorială se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele Consiliului județean, în cazul liceelor”. Pe aceeași temă a finanțării mai există prevederi și în art. 92, art. 96 (3), (4), (5), art. 97 b), d)ii și d)iii, e, art. 98 (2) și (3), art. 100. Am ținut să publicăm toate aceste precizări, întrucât am primit semnale din partea cititorilor că nu prea se cunoaște importanța definitorie a acestor instituții.