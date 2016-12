Cea mai importantă pagină de istorie românească

Ziua de 24 ianuarie readuce, an de an, în memoria colectivă a românilor imaginea lui Alexandru Ioan Cuza ca simbol al Unirii Principatelor. Personalitate marcantă a istoriei naționale, a cărui domnie a reprezentat o nouă epocă în dezvoltarea istorică a românilor, fiind urmată de o serie de reforme ce au modelat structura modernă a tânărului stat.Elevii Liceului Teoretic „George Călinescu” au aniversat împlinirea a 156 de ani de la Mica Unire printr-o activitate organizată de catedra de istorie a școlii, reprezentată de prof. Iulia Bulacu, Loredana Bugan și Eugenia Crăciun. De asemenea, aceasta se desfășoară sub egida Societății de Științe istorice din România, Filiala Constanța, reprezentată de conferențiar dr. Stoica Lascu, și în colaborare cu Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman”.Unirea Țării Românești cu Moldova, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, numită Mica Unire, reprezintă actul politic care stă la baza României moderne și al formării națiunii române. Unirea din 1859 a constituit o premisă pentru cucerirea independenței naționale și o etapă importantă pe calea formării statului unitar român, a cărui întregire a fost înfăptuită la 1918.„Elevii pot conștientiza astfel că acest eveniment, rezultat al voinței poporului român, reprezintă o etapă de importanță majoră în procesul de constituire a statului național și unul dintre cele mai însemnate evenimente din istoria României și că personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii de la 1859, privită din această perspectivă, impune respectul și recunoștința generațiilor de azi pentru marile fapte ce au pus temeliile dezvoltării României moderne”, a declarat prof. Elena Crăcea, director al Liceului „Călinescu”.