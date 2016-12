Sorin Rugină, noul rector al Universității „Ovidius“:

„Cea mai grea misiune va fi alegerea prorectorilor“

Ştire online publicată Joi, 15 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un ritm halucinant, printre pacienți, telefoane, semnături, programări de întâlniri, noul rector al Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Sorin Rugină, se desprinde cu greu de pacienții săi de la cabinet pentru a oferi un interviu.- V-au felicitat contracandidatele?- Da, doamna Stăiculescu mi-a trimis un sms și ieri am sunat-o, iar în emisiunea de la o televiziune mi-au făcut o surpriză și au contactat-o și pe doamna profesor Catrinoiu, care mi-a urat mult succes în realizarea planului managerial și sănătate.- Intenționați să le cooptați în conducerea universității?- Intenționez să le raliez la programul meu, dar nu și în conducerea universității. Eu am în spate o echipă foarte puternică, din care va trebui să-mi aleg viitorii prorectori, care mi se pare o misiune dificilă.- Mi-ați intuit următoarea întrebare: care va fi cea mai grea misiune?- De alegere a prorectorilor, pentru că va trebui să-i aleg în funcție de nevoia de moment și de problemele care trebuie rezolvate urgent, pe axa de învățământ. Din acest punct de vedere, am sufi-cienți oameni cu care să fac o echipă. Am avut parte de o campanie făcută de profesioniști în alegeri universitare, care, știu că mă repet, dar acum doi ani erau în cu totul alte tabere. Și am avut surpriza, la momentul când s-au aflat voturile, să fie o explozie generală. Dintr-o dată m-am simțit ca-ntre prieteni și le-am zis că știu de ce m-au ales: pentru că mai am doi ani până la pensie și consideră că nu mă voi lega de scaun. A fost un moment de descătușare și vă mărturisesc chiar înălțător. Singur nu aș fi putut câștiga, iar dacă nu era această echipă, nu se păstra nivelul academic al campaniei, mai ales că au fost tendințe de a se pleca mai puțin academice. Bucuria mea a fost că a ieșit un scor mai mare decât l-am estimat noi. Nu ar fi fost rău dacă se intra în turul doi, pentru că și așa am fi câștigat, întrucât diferența a fost mare. Le mulțumesc tuturor colegilor mei, în special celor de la Medicină, care au votat așa cum am spus: secret, liber și responsabil. Și nu numai la Medicină, au fost și alte facultăți la care s-a votat sub presiune electorală. Repet, este un succes al tuturor celor care m-au votat și al echipei care m-a susținut, dovadă că nu s-au înșelat și au ales soluția.De fapt, cel mai mare succes este că au venit la vot într-un număr atât de mare, după aceea că au votat cât se poate de liber și în al treilea rând că vor sta să ne urmărească ce facem, pentru că acesta a fost și mesajul doamnei Catrinoiu. O să facem, pentru că am promis lucruri pe care le putem face.- Dintre actualii prorectori păstrați pe cineva?- Nu vă pot spune, deocamdată, nimic. Este atribuția rectorului să stabilească echipa, pe care de-abia de săptămâna viitoare o veți putea afla. Deocamdată, nu am primit numirea de la minister, așa încât nu este momentul să fac asemenea declarații. Am vorbit deja cu domnul Bordeianu, mă introduce în pro-blematica nouă, m-a invitat săp-tămâna viitoare la consiliul de administrație. Deja m-au contactat cei din Consiliul Național al Rectorilor.- Pe lângă universitarii Mihai Gârțu, Ion Botescu și Alexandru Bobe, care v-au însoțit în permanență, cine mai face parte din echipa dvs.?- Acesta a fost staff-ul de campanie, iar în echipă sunt toți ceilalți, pot să vă dau 100 de nume, dar nu mai vreau să-i supăr, pentru că deja mi-au reproșat că doar pe unii i-am nominalizat.- Cum veți reuși să faceți față și consultațiilor cu pacienții, și misiunii foarte dificile de rector?- Voi fi nevoit să-mi concep altfel programul. Indiscutabil, în faza aceasta prioritară este Univer-sitatea, iar echipa mea medicală poate compensa lipsa mea. Vom face și selecția cazurilor unde trebuie să-mi dau eu competența. Și aici am o echipă foarte bună și nu-mi fac probleme din acest punct de vedere. Nu voi mai putea fi la fel de abordabil și folosesc acest prilej pentru a-mi anunța pacienții să respecte programul afișat. Voi încerca să-mi organizez activitatea extra-didactică în așa fel încât să mă pot ocupa în totalitate de partea rectoratului, acesta fiind și motivul pentru care am candidat.- Veți putea duce la bun sfârșit tot ce v-ați propus într-un mandat atât de scurt?- Universitatea funcționează, nus-au oprit toate verigile. Am zis că sunt anumite porțiuni care nu func-ționează și pe care trebuie să le dinamizăm. Poate că unele porțiuni sunt chiar defecte și acestea trebuie schimbate. E clar că există facultăți unde sunt mari disfuncționalități, dar nu le nominalizez pentru că trebuie să văd ce mijloace legale am ca să le dinamizez. Poate se îndreaptă lucrurile și nu e totuși de înlocuit piesa, adică omul. Care poate că vrea să se muleze pe ceea ce se cere. Problema este că la români nu există disciplină și toată lumea vrea să conducă.v v vDincolo de această reușită se află însă și familia Rugină. Noul rector ne-a mărturisit că are un băiat care este avocat în București și este bunicul a doi nepoți: un băiat de 8 ani și o fetiță de 5 ani, care, deși și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp cu bunicul, acum se bucură de frumoasa reușită.