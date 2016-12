Cea mai bine vândută carte la Târgul Gaudeamus

Ştire online publicată Marţi, 26 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 130.000 de persoane au vizitat Târgul Internațional de carte Gaudeamus din Capitală ajuns la cea de-a XX-a ediție din acest an, iar negustorii de cărți spun că s-au vândut cu 50% mai multe decât anul trecut. Cele mai vândute cărți au fost cele pentru copii, dar și cele cu povestiri istorice. Mai ales că unele edituri au oferit chiar și cele mai noi titluri la jumătate din prețul inițial. La fel de căutate au fost și cărțile fantastice, dar și poveștile care au prins viață pe marele ecran. Una dintre cele mai bine vândute a fost cea a câști-gătoarei Premiului Nobel pentru literatură din acest an, Alice Munro. Târgul Gaudeamus a oferit și în acest an trofee, iar premiul pentru cea mai bună editură a mers la Timișoara. Tot la finalul târgului s-a decernat și premiul Goncourt, cel mai râvnit premiu literar francez, acordat de publicul român scriitorului Sorj Chalandon.