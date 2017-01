Cea dintâi mare sărbătoare - Naşterea Maicii Domnului

Cea dintâi mare sărbătoare - Nașterea Maicii Domnului

Ştire online publicată Marţi, 08 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi este primul praznic al anului bisericesc care începe la 1 septembrie. Oficializarea praz-nicului datează din secolul al V-lea d. H. Ca și sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, la originea ei a stat aniversarea anuală a târnosirii unei biserici din Ierusalim, închinată Maicii Domnului de către împărăteasa Eudoxia, zidită între anii 430-480, pe locul unde, după tradiție, fusese casa părinților Fecioarei Maria, Ioachim și Ana. În Apus sărbătoarea s-a generalizat mai târziu, în secolele IX-X. Maica Domnului în Calendarul popular Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului marchează hotarul astronomic dintre vară și toamnă. Bătrânii spun că în această zi rândunelele pleacă spre zonele calde, insectele încep să se ascundă în pământ, iar frigul își face simțită prezența. De aici și spusa: „O trecut Sântămarie, leapădă și pălărie!”. Este vremea în care se desfășoară diferite târguri și iarmaroace. Din această zi se încep unele activități practice specifice: culegerea unor fructe și plante medicinale, bătutul nucilor, recoltarea ogoarelor, culesul viilor, semănatul cerealelor de toamnă. Fecioara Mare este cea mai îndrăgită divinitate feminină a Panteonului românesc, invocată și astăzi de fete pentru grăbirea căsătoriei, de femei pentru ușurarea nașterii, de păgubiți pentru prinderea hoților, de descântătoare pentru vindecarea bolilor etc. Ea are trăsăturile Născătoarei, a Marii Zeițe neolitice, invocată în momentele de grea cumpănă ale omului. În basme ajută eroinele să iasă din impas, dar le pedepsește cu asprime când îi încalcă ordinele, vindecă boli grele, redă vederea fiicei orbite de mama vitregă, înzestrează fecioara vrednică și ascultătoare și o căsătorește cu fiul de împărat etc. În unele tradiții Maica Domnului, adesea identificată cu astrul nopții, Luna, sau cu Pământul, se roagă de Dumnezeu să nu prăpădească lumea, să nu izgonească vânturile cu avantajele care le aduc acestea oamenilor. Sfinte liturghii Astăzi, începând cu ora 9.00, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea Deleni, cu hramul Nașterea Maicii Domnului. În luna august 2003, părintele stareț Casian Odoran a întemeiat mănăstirea închinată Maicii Domnului. După aproape un an, pe 16 mai 2004, Înaltpreasfințitul Teodosie a sfințit locul pentru lăcașul de cult. De atunci părintele stareț a lucrat la ridicarea bisericii din lemn, în stil maramureșean, ajutat fiind de o echipă de la Vicovul de Jos, Suceava. Slujba de târnosire a bisericii a avut loc pe data de 7 septembrie 2008. Pe 9 septembrie, în calendarul ortodox sunt serbați Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria. Cu acest prilej, mâine, începând cu ora 9.00, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească la biserica „Sfinții Ioachim și Ana” din Constanța. Tot miercuri, 9 septembrie, la ora 17.00, Ierarhul Tomisului va oficia Sfântul Maslu la biserica „Sfinții Mihail și Gavriil” din Mangalia, împreună cu alți nouă preoți din oraș.