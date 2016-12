Cea de-a şaptea ediţie a Festivalului "Folk You! Florian Pittiş" începe mâine la Vama Veche

Cea de-a șaptea ediție a Festivalului "Folk You! Florian Pittiș" începe mâine la Vama Veche

Miercuri, 20 Iulie 2011.

Ajuns la cea de-a șaptea ediție Festivalul "Folk You! Florian Pittiș" își va deschide mâine porțile, de la ora 19.00, la Vama Veche, pe scenă urmând să urce, timp de patru zile, nume consacrate ale folkului românesc și invitați speciali care vor reprezenta fie hardcore-ul moldovenesc - "Zdob și Zdub", fie rock-ul - "Celelalte Cuvinte", pop-rock-ul - "Holograf", "Vama", sau hip-hop-ul - Puya și "Guess Who". În prima zi a festivalului spectatorii vor putea asculta muzica propusă de "Strada Mare", Claudia Ciobanu, Magda Pușkaș, "Basorelief", Adrian Sărmășan & Laci Kovacs & Jimi Laco, Zoia Alecu, Tudor Gheorghe, Mircea Vintilă&Brambura, Florin Chilian, Jonathan David, "Zdob și Zdub". Cea de-a doua zi îi va aduce în fața spectatorilor pe "Folk Frate!", Bogdan Grosu, Cristi Dumitrașcu, Daniel-Silvian Petre&Emil Kindlein, Adrian Berinde, Maria Gheorghiu, "Emeric Set", "Taxi", Vasile Șeicaru, "Guess Who" și "Holograf". Pe 23 iulie, publicul se va putea bucura de "Proiectul Tivodar", "Jazzpospolitas", "Fox Studis", Dinu Olărașu, Alina Manole, "Poesis", Mircea Baniciu, Marius Mihalache și Irina Sârbu, Nicu Alifantis&ZAN, Puya. Ultima zi a Festivalului "Folk You! Florian Pittiș" le aparține artiștilor Mirona Pascu, Ducu Hotima, Andrei Păunescu + Totuși, Maya, "Țapinarii", "Celelalte Cuvinte", Ducu Bertzi & Mihai Neniță. "Vama" va susține recitalul care va încheia cea de-a șaptea ediție a Festivalului "Folk You! Florian Pittiș". În toate cele patru zile ale festivalului intrarea va fi liberă.