"Ce vor nenorociţii ăştia să facă din copiii noştri?"

Drama educației românești:

"Ce vor nenorociții ăștia să facă din copiii noștri?"

Așa cum prevedeam: la ministru nou - legi noi! Zilele trecute, ministrul Educației, Adrian Curaj, și-a anunțat intenția de a modifica manualele pentru învățământul preuniversitar pe anul 2017, prin organizarea unei tabere de vară, la care să participe, cu opinii, profesori și elevi.„O să vedeți că în zona de predictibilitate suntem în situația de a avea, după un efort destul de lung, rezultate pentru noul cadru curricular clasa a V-a, clasa a IX-a, dar vom veni cu diferențe anul acesta. O să vă spun pe scurt despre ce este vorba: manualele vor fi pilotate în vară. Nu s-a mai întâmplat acest lucru. Sigur, vor fi consultări până atunci, publice, dar vom avea, permiteți să folosesc un termen în engleză - summer camp - și curricula, manualele vor fi pilotate cu beneficiarii, cu tot cu tineri, copii, care, împreună cu profesorii, care vor livra conținutul, cu clase, astfel încât să înțelegem și reacția celor care sunt beneficiarii manualelor”, a precizat Adrian Curaj, într-o conferință de presă.„Mulțumesc pentru haosul și idioțenia din învățământ!“ Zilele trecute, articolul intitulat „Dezastrul din învățământ începe chiar din clasa I” a suscitat interesul a mii de cititori, chiar din țară, care au postat zeci de comentarii. Într-unul dintre acestea, se afirmă: „Sunt de părere că manualele sunt prea amestecate și prea sofisticate, în termeni pe care un copil de 7-8 ani nu îi înțelege. Spre exemplu, la clasele I și a II-a, manualul de matematică și exploatarea mediului, dar și abecedarul și comunicarea de clasa a II-a sunt total nepotrivite pentru ei. Abece-darul este total diferit de cel din 1992, când eram eu clasa I, Comunicarea de a II-a conține geografie și botanică. DOAMNE IARTĂ, CE VOR NENOROCIȚII ĂȘTIA SĂ FACĂ DIN COPIII NOȘTRI? Caligrafie nu se face nici la clasa 0, nici la I, cum să nu avem analfabeți, când avem analfabeți la conducere? Aaa, și la manualul de comunicare se face și gramatică, atât timp cât ei nu știu să țină un stilou în mână. Mulțumesc statului român pentru marea idioțenie și haosul făcut în învățământ!”.„Într-un manual, cinci materii“ O altă cititoare propune o pa-ralelă între ce au fost și ce au ajuns manualele: „O mare prostie în-vățământul după anii 2000. Și-au bătut joc de copii cum au știut ei mai bine. Este un haos total în manualele de clasa I și a II-a. Cei care ar trebui să îi formeze pe copiii noștri pentru viață nu au răbdare și timp pentru caligrafie și explicații pentru a înțelege ce li se predă. În manualele de matematică și exploatarea mediului au câte cinci materii - fizică, chimie, geografie, biologie, botanică, clasica matematică, iar comunicarea are geografie și gramatică la clasa a II-a. Oare s-au întrebat cei ce au făcut manualul dacă acel copil de clasa I sau a II-a știe să scrie corect cu stiloul și dacă realizează dicția corectă? Ce dacă au 8 ani… sunt studenți la Oxford? Hai să fim serioși, cei care ați prins manualele din anii ’90-’96 vreau să faceți o comparație cum ne-am descurcat noi cu acele manuale și cum sunt manua-lele din 2000 ale copiilor noștri. Din ’96, au introdus manualele alternative și ma-rea bulversare cu Fb-urile”.„Elevi care nu-și doresc să învețe“ Un alt cadru didactic din țară ne povestește concret: „Când am intrat în învățământ, la treapta I, nu știau să scrie, să citească, nici tabla înmulțirii, eram stupefiată, nu-mi venea să cred și... am lăsat 40 de corigenți, iar colegele râdeau de mine că mă vor chema din concediu ca să-i trec. Acum se văd urmările, generații întregi promovate pe nedrept! Am spus-o și o spun mereu, învățământul românesc trebuie schimbat RADICAL! În ZADAR învățătorii se chinuiesc să ducă la capăt generații de elevi care nu-și DORESC să învețe, «ajung să promoveze în clasa a II-a fără să știe să scrie». HIBA este veche. Răul trebuie tăiat de la rădăcină, fiindcă învățământul românesc a rămas pe modelul sovietic de «învățământ de MASĂ» (de cantitate, nu de calitate), de memorare mecanică, numai pentru a lua note mari și/sau a promova clasa. Am un dinte împotriva sistemului de învățământ românesc, încă din clasa I (1952), fiind un sistem de educație coercitiv, nu se bazează pe creativitate, competitivitate, colaborare, cooperare... «ocupația sovietică a schimbat fundamental sistemul de învățământ românesc, rotindu-l de la un sistem liberal, de inspirație franceză, la un sistem educațional de tip stalinist». Mult și de proastă calitate, în loc de puțin și BUN!”.Și am putea continua în aceeași notă cu comentariile care dovedesc că nu numai copiii, dar și părinții și chiar profesorii au obosit să aștepte o limpezire a haosului în care a fost băgat învățământul românesc.