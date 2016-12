Ce vor învăţa la şcoală primii elevi ai clasei pregătitoare

Ce vor învăța la școală primii elevi ai clasei pregătitoare

Despre cum va arăta în prima zi a anului școlar 2012-2013 clasa pregătitoare încă e prematur să ne pronunțăm, pentru că se așteaptă încă mobilierul pentru care Ministerul Educației a alocat, la nivel național, la sfârșitul lunii mai, 23 de milioane de lei. În schimb, se „lucrează” la pregătirea cadrelor didactice.Județul Constanța a beneficiat de 949.200 lei pentru achiziționarea a 4.746 de scaune și măsuțe. Conform unei statistici solicitate tuturor școlilor de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța, marea majoritate au intrat deja în posesia mobilierului, altele urmând să încheie acest capitol în prima săptămână din luna septembrie. În ceea ce privește grupurile sanitare, prof. Mihaela Anghelescu, inspector învățământ primar, declara pentru „Cuget Liber” că s-au găsit soluții. „În școlile unde nu existau s-au achiziționat scaune pentru grupurile sanitare mai mici cu care s-au înlocuit o parte din cele vechi, dar foarte multe școli încă mai au așa numitele toalete turcești, care există și în grădinițe și pe care micuții știu deja să le folosească”. A mai rămas de rezolvat problema „țâșnitorilor”… Ministrul Ecaterina Andronescu afirma, recent, că introducerea clasei pregătitoare în ciclul primar, din toamnă, este o idee năstrușnică, forțată și nefinanțată, care, în școlile cu claseI-XII, va aduce la un loc copii de 6 ani și tineri de 18, motiv pentru care, după primul semestru, va fi făcută o evaluare. Mai greu va fi cu proiectarea activitățilorZilele acestea, la nivel național se pregătesc 8.000 de cadre didactice pentru a ști să dea piept cu programa clasei pregătitoare.La Constanța, se instruiesc 239 de cadre experți în clasa pregătitoare. Ieri, la Școala nr. 28 „Dan Barbilian” am stat de vorbă cu prof. Mihaela Anghelescu, unul dintre formatorii acestor cadre didactice, pentru a afla ce diferență există între ceea ce făceau la grădiniță și ce vor face la clasa pregătitoare. „Suntem totuși într-un cadru de școală și este o clasă care îi acomodează pe micuți cu ciclul primar. Multe lucruri sunt luate de la grădiniță. Ce este nou, dar se apropie de grădiniță, îl constituie lucrul pe dezvoltarea unor competențe. Se merge, în general, pe a face ceva, mai puțin în plan teoretic și în special în practică. Ne interesează aspectul practic al învățării copilului și al devenirii lui ca om. Va fi foarte interesant să punem copiii în situații variate de viață, în situații reale. Nu se va mai insista pe însușirea de cunoștințe, ci se apelează pe experiența de viață a copilului, pe ceea ce știe el, după care va urma construirea conținuturilor, care sunt foarte flexibile. S-au schimbat și denumirile disciplinelor: comunicare în limba română, matematică și explorarea mediului, arte vizuale și lucrul manual”. Și pentru că toată lumea se agită întrebându-se oare ce se va cere la clasa pregătitoare, am întrebat ce probleme au ridicat cursantele. „Înce-pând din prima zi a cursului am fost întrebată cum planificăm, cum proiectăm activitățile integrate, pentru că la început ne făceam proiectarea pe o disciplină, pe a doua, a treia și așa mai departe. De data aceasta trebuie văzut totul global. Se va lucra pe unități tematice. Spre exemplu, timp de două săptămâni îmi propun să vorbesc despre dinozauri, subiectul lor preferat. Și atunci scot competențele pe care trebuie să le îndeplinească la fiecare disciplină, dar legat de această temă. E o grupă de vârstă sensibilă și are nevoie de mișcare”. În clasa pregătitoare, elevii nu vor da niciun fel de testări și nu vor primi note și calificative, însă cadrul didactic va putea să utilizeze modalități de încurajare și de recompensare specifice vârstei. Evaluarea copilului se va face la sfârșitul anului școlar, sub forma unui raport scris întocmit de învățător.