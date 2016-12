Agitație de sezon în liceele din Constanța

Ce vedete vin la Balul Bobocilor?

Începutul de an școlar aduce baluri în mare vogă printre elevii constănțeni. În afară de pregătirile aferente anului de studiu, cărți, caiete și haine de firmă, sunt în centrul atenției balurile bobocilor. La Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, pregătirile au început deja. Andrei Tudoran, președintele Consiliului școlar al elevilor, este și organizatorul Balului Bobocilor. Acesta a declarat că petrecerea va avea loc în Club Crush, pe 12 noiembrie, începând cu orele 22.00. Printre alți artiști locali, în deschiderea evenimentului va concerta Anda Adam. „Am pregătit concursuri și multe alte surprize, care sunt încă un mister pentru curioși”, ne-a declarat Tudoran. La Colegiul Național „Mihai Eminescu”, o întreagă echipă face pregătiri de zor pentru Balul Bobocilor. Organizatori sunt elevi din clasele a XII-a, a XI-a chiar și a X-a. Andrei Halută, Andrei Petre și Giulia Ciurescu anunță deja mari surprize incendiare la bal. Se pare că și aici, Clubul Crush este în topul preferințelor, petrecerea având loc în data de 21 octombrie, de la ora 21.00. Startul distracției îl va da chiar Alex Velea. În cazul Liceului Teoretic „George Călinescu”, conducerea instituției a dat o mână de ajutor la pregătirile aferente „bobocilor”. „Am vrut să ne asigurăm, în primul rând, de securitatea elevilor noștri, așa că am format un comitet de părinți și unul de profesori, care vor fi prezente la petrecere până la ora 1.00. Elevii care doresc să rămână mai mult de atât o vor face pe propria răspundere”, a declarat Ileana Meheleanu, directorul Liceului „Călinescu”. Crush, clubul care este în topul preferințelor elevilor anul acesta, va găzdui petrecerea pe 11 noiembrie, începând cu ora 21.00. Invitatul de onoare care cântă în deschiderea balului este Connect-R. Nu uităm să menționăm că, pentru fiecare bal al bobocilor, concursul de miss are o importanță de mare valoare. „Boboacele” și-au cumpărat deja ținute pentru acest eveniment și fac repetiții înfocate. Nici „bobocii” nu s-au lăsat mai prejos, fiecare optând pentru ținute cât mai impresionante. Vor avea de trecut mai multe probe, printre care și proba dansului, pe diferite stiluri de muzică. Organizatorii promit un premiu surpriză foarte valoros pentru Miss Boboc și Miss Boboacă, anul acesta. Balul bobocilor pe ascuns, la Liceul „Decebal“Proaspeții „boboci” de la Liceul Teoretic „Decebal” nu se pot bucura de un bal oficial. Elevii liceului spun că de vină este direcțiunea școlară: „Distinsa doamnă director nu este de acord ca, anul acesta, să facem un bal al bobocilor, din motive incerte. Ba zice că vom consuma prea mult alcool, ba că nu ne vom purta civilizat. Nimeni nu o înțelege”. Cert este că elevilor li s-a interzis organizarea balului anul acesta. Prea multe detalii nu au dat, de frică să nu se ajungă la urechile direcțiunii, dar au spus că organizarea este în toi la momentul actual și că, indiferent de impedimente, de Balul Bobocilor se vor bucura și ei.