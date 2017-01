Ce testări suplimentare aduce noul an şcolar

Ce testări suplimentare aduce noul an școlar

Prezent la deschiderea lucrărilor primei ediții a Școlii de Vară „Dăscălimea Română“, ministrul Educației, Remus Pricopie, s-a referit la câteva dintre noutățile pe care le va cunoaște învățământul românesc în anul școlar viitor.Dintru început, Remus Pricopie a declarat că tot ceea ce se întâmplă la Ministerul Educației este bine cântărit și fundamentat, în așa fel încât să nu bulverseze părinții și copiii: „Am promis că nu voi face schimbări de dragul schimbării. Cu orice risc. Prefer să fiu acuzat că nu schimb, decât să bulversez sistemul, dar și copiii, implicit, părinții. Sunt multe probleme de sistem care așteaptă să fie rezolvate și multe tipuri de analize pe care urmează să le facem”.Simulările naționale pentru Bacalaureat, din clasa a XI-aÎntrebat ce intenții are în legătură cu Bacalaureatul, care anul acesta a oferit presei subiecte neașteptate, Remus Pricopie a declarat: „Analiza o vom face după ce se termină și a doua sesiune de Bacalaureat, respectiv, în prima săptămână din luna septembrie. Oricum nu vor fi schimbări care să-i afecteze pe elevi, cum ar fi disciplinele sau structura examenului, dar vor exista măsuri suplimentare pe care să ni le asumăm pe mai multe linii: modul de organizare și disciplina în sine, precum și modul de pregătire. Iar pregătirea se referă și la dialogul cu părinții și elevii, pentru a nu se mai expune unor situații riscante așa cum a fost anul acesta. E păcat, să transformi un examen într-un dezastru, în momentul în care cineva este arestat sau reținut”.La întâlnirea de la Eforie Sud, ministrul Remus Pricopie a declarat că, începând cu anul școlar viitor, simulările examenului de Bacalaureat la clasa a XII-a vor fi făcute centralizat, cu subiecte la nivel de țară: „În 2013, simulările au fost organizate de fiecare inspectorat în parte, dar trebuie să avem aceeași unitate de măsură pentru a avea rezultate relevante la nivel național. Și atunci am propus ca același Centru care se ocupă de examenul de Bacalaureat să se ocupe și de subiectele de la simulare. Și le vom introduce de la clasa a XI-a, urmând să facem o analiză a ceea ce urmează să facem în clasa a XII-a”.Măsuri suplimentare în urma admiterii în liceu 2013Remus Pricopie a declarat că vor fi realizate analize la nivelul fiecărei școli, cu privire la diferențele mari existente între mediile cu care au terminat elevii clasa a VIII-a și notele mici de la evaluarea națională. „Ne-am uitat în calculator și am găsit situații în care diferențele dintre media pe patru ani la clasă la matematică sau la română și rezultatele pe care le-au avut elevii la evaluarea națională sunt mari. Cum ar fi de la 8 la 2,80, dar nu vă dăm nume. Începând cu luna septembrie, acolo unde sunt situații de genul acesta vom analiza ce s-a întâmplat, pentru că altfel nu facem decât să mințim elevii și părinții că au copii de 10, dar ei de fapt nu obțin rezul-tate la examene. Ne preocupă calibrarea evaluării la clasă în raport cu evaluarea națională. Nu mai vorbesc despre dife-rențele foarte mari între județe atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat. Ce se întâmplă acolo unde avem 80% promovabilitate și ce se întâmplă acolo unde este 20%?”.Evaluări naționale din doi în doi aniÎncepând cu anul școlar 2013-2014, evaluările pilot la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a urmează să fie aplicate la nivel național.„Dacă la minister vom avea tabloul a ceea ce se întâmplă la clasa a II-a, la clasa a IV-a și la clasa a VI-a, vom ști unde să intervenim, prin diferite metode. De la evaluarea cadrelor didactice sau înlocuirea lor, chiar a managementului până la creșterea numărului de ore la opțiunea școlii, pentru a întări zona de matematică și de română. Vom avea date care să ne permită să facem politici educaționale. Altfel, ne trezim la sfârșitul clasei a VIII-a cu rezultatele pe care le-am văzut cu toții și care nu ne mulțumesc”.