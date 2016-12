Ce teme s-au dezbătut la conferinţa „Dobrogea 2013"

Ce teme s-au dezbătut la conferința „Dobrogea 2013"

Ştire online publicată Vineri, 22 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La Universitatea „Ovidius” a avut loc, recent, conferința „Dobrogea 2013”, organizată de Facultatea de Construcții și MiTek Industries Group - România. Între oaspeții care au răspuns invitației s-au numărat beneficiari particulari sau din administrația publică, precum Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța sau reprezentanți ai primăriilor, arhitecți și proiectanți, executanți de la Tracon SRL, Astaldi SA sau ABC Val SRL.Întâlnirea a avut dublu scop: informarea la zi a masteranzilor, studenților și cadrelor didactice cu privire la progresele din domeniul construcțiilor din lemn și nu în ultimul rând menținerea legăturilor Facultății de Construcții cu mediul de afaceri local și național. De asemenea, cu această ocazie, invitaților le-au fost prezentate universitatea și Facultatea de Construcții, precum și oportunitățile pe care le poate oferi facultatea viitorilor specialiști.Facultatea de Construcții are misiunea principală de a forma inginerul secolului XXI, punând accent pe pregătirea inginerilor pentru execuție, proiectare, exploatare și cercetare științifică prin cele trei cicluri de studii (licență, masterat și doctorat), bazat pe conceptul „a proiecta împreună”. O a doua misiune a Facultății de Construcții o reprezintă desfășurarea de activități de cercetare științifică a personalului didactic și de cercetare din facultate sau în colaborare cu cercetători din alte facultăți ale universității sau institute de cercetare științifică din țară sau din străinătate.MiTek Industries Group - România este o companie multinațională, membră a Berskshire Hathaway - WARREN BUFFETT, USA, numărul 1 mondial în producția de organe de asamblare și programe de proiectare profesionale dedicate exclusiv desenului și calculului structural pentru șarpante și structuri din lemn.Tematica conferinței s-a referit, printre altele, și la:“ É$%ô– șarpanta - element vital al unei construcții, nu doar un simplu accesoriu, de cele mai multe ori abordată superficial cu detalii de proiectare incomplete, a căror finalizare revine dulgherilor;planșeele prefabricate din lemn Posi-Strut;“ É$%ô– îmbunătățirea și eficientizarea maximă a colaborării dintre ingineri și arhitecți care proiectează structuri din lemn, pentru a găsi mijloace comune de a elimina blocajul comunicațional ca urmare a soluțiilor de design propuse de arhitecți;proiectarea șarpantelor în sistem grindă cu zăbrele în vederea eliminării secțiunilor grosolane din lemn și a eliminării popilor, stâlpilor, panelor intermediare și de coamă, a scaunelor etc. pentru a reduce greutatea șarpantei și obținerea de mai mult spațiu liber fără costuri suplimentare;informarea proiectanților i constructorilor despre pericolul utilizării organelor de asamblare contrafăcute (plăci perforate, plăci multicui, papuci de grindă, vinclu de îmbinare etc.), un pericol real de a se prăbuși acoperișul;despre importanța atașării la proiectul tehnic a notelor de calcul în fiecare nod.