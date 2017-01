Ce surprize a oferit Olimpiada de limba română la Constanţa

Ce surprize a oferit Olimpiada de limba română la Constanța

Am aflat cine sunt cei 12 elevi constănțeni care, obținând premiul I la faza județeană, vor reprezenta județul nostru la Olimpiada Națională de Limba Română, care se va desfășura la Iași, pentru clasele V-VIII, dar și la Constanța, pentru elevii de liceu.După un scandal artificial creat, ca urmare a unor orgolii „rănite”, și nu atât ale elevilor participanți, cât ale părinților ori profesorilor coordonatori, am descoperit că nici un cadru didactic din Comisia de reevaluare nu are vreun reprezentant la… vârf.Așadar, poate cea mai mare surpriză a oferit-o Suher Abduraman, „antrenată” de prof. Mihaela Airinei, și care este elevă în clasa a VIII-a la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Techirghiol. Astfel, ea dovedește că nu trebuie neapărat să înveți „la oraș” ca să fii în top. În urmă cu câțiva ani, o altă elevă de la o școală din Cobadin s-a calificat la Naționala de română, de unde s-a întors cu mențiune.Dar iată cine sunt cei mai buni elevi la limba și literatura română: Alexandra Stan (clasa a V-a, Școala „George Enescu” Năvodari, prof. Liliana Ianțuc), Diana Corina Stoian (clasa a VI-a, Școala „Remus Opreanu”, prof. Corina Cușa), Ioana Nedelcu (clasa a VII-a, Liceul Teoretic „Ovidius”, prof. Paula Paliuc), Clara Gila (clasa a IX-a, „Ovidius”, prof. Alina Trache), Ștefania Dumitru (clasa a X-a, Liceul Teoretic „Decebal”, prof. Laura Ududec), Andra Răfoi (clasa a XI-a, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, prof. Anda Zisu) și Mădălina Sas (clasa a XII-a, „Ovidius”, prof. Denis Trifan).Diana Catană s-a retras de la Naționala de ChimieÎntrucât s-a calificat și la Olimpiada Națională de Fizică, dar și la Olimpiada Națională de Chimie, Andreea Diana Catană, elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța s-a restras de la Chimie.Locul Dianei a fost luat de prima rezervă, respectiv de colega ei din clasa a XI-a Andreea Maria Dimitru.Astfel, cei 15 elevi care formează lotul Constanței sunt: Paul Haida-Gerea (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța) și Iordan Andrei (Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța) pentru clasa a VIII-a; Maria Agnes Morariu („Ovidius”) și Costin George Dobrin (CNMB) pentru clasa a IX-a; Daniel Aleca (CNMB), Diana Anastase (CNMB), Andrei Crețu („Ovidius”), Oana Andreea Macarie („Ovidius”) și Daria Ileana Mădan („Ovidius”) pentru clasa a X-a; Dimitri Apostol („Ovidius”), Adrian Birladeanu (CNMB), Andreea Maria Dimitru (CNMB) și Gabriela Creangă („Ovidius”) pentru clasa a XI-a; Andrei-Ilie Condurache („Ovidius”) și Adrian Alexandru Bratei (CNMB) pentru clasa a XII-a.Olimpiada județeană din aria TehnologiiIeri, Grupul Școlar de Electrotehnică și Telecomunicații din Constanța a găzduit proba practică a fazei județene a Olimpiadei din aria Tehnologii. S-au calificat pentru această etapă 11 elevi la domeniul electric și 11 elevi la domeniul electronic, din clasele a XI-a și a XII-a, ei fiind evaluați de profesori de specialitate din alte școli. După cum declara pentru „Cuget Liber” prof. Veronica Atanasiu, director adjunct, le-au fost puse la dispoziție elevilor atelierele și laboratoarele școlii, investiția totală în această etapă fiind de circa 2.500 lei, din care 600 lei au necesitat materialele consumabile.Faza Națională a Olimpiadei din aria Tehnologii se va desfășura în perioada 1-6 aprilie, la Satu Mare.