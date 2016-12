Ce surpriză au pregătit părinţilor elevii Liceului Teoretic Murfatlar

Ce surpriză au pregătit părinților elevii Liceului Teoretic Murfatlar

Ştire online publicată Miercuri, 11 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, elevii clasei a VI-a A de la Liceul Teoretic Murfatlar, coordonați de prof. Nicoleta Ivanov, vor dovedi cadrelor didactice, părinților, colegilor și celorlalți invitați că ora de opțional de limba și literatura română „În lumea teatrului” a fost fructificată din plin!Astfel, de la ora 17, se va desfășura serbarea dedicată Crăciunului, ca un corolar a ceea ce s-a asimilat de-a lungul semestrului I. „Parada pentru Moș Crăciun” va debuta cu prezentarea unor personaje din literatura pentru copii, precum „Făt-Frumos și Ileana Cosânzeana”, „Frumoasa din pădurea adormită”, „Croitorașul cel Viteaz”, „Povestea porcului”.Parada prinților și a prințeselor va fi prezentată de binecunoscuții „Păcală” și „Tândală”, care vor aduce zâmbete celor prezenți, iar româncuțele ce-i însoțesc vor aminti de tradițiile autohtone. Moș Crăciun va fi invitatul de onoare, deși face și el parte din clasa a VI-a A, iar Zâna Iarna îi va încânta prin frumusețe și gingășie. Cântecul din final, dedicat părinților, va emoționa orice persoană prezentă.Pentru că se apropie sărbătoarea inimii și a darurilor, serbarea nu se poate încheia decât cu un mini-recital de colinde oferite cu drag părinților și celorlalți invitați. Toți elevii clasei a VI-a A vor fi premiați cu diplome de excelență pentru participarea la această activitate.