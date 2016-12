Ce spune Florenţa Marinescu despre scandalul de la Facultatea de Arte

Ce spune Florența Marinescu despre scandalul de la Facultatea de Arte

„Războiul rece“ de la Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” este departe de a fi încheiat. „Cuget Liber” prezintă, în ediția de astăzi, punctul de vedere al universitarului Florența Marinescu, fost șef de catedră specializare canto.Recent întoarsă de la Iași, de la Congresul internațional interdisciplinar cu tema „Vocea Umană”, în care Constanța a fost reprezentată de trei profesori universitari de la specializările canto și pedagogie muzicală, prof. univ. dr. Florența Marinescu a ținut să aducă la cunoștința opiniei publice faptul că nu a obstrucționat în niciun fel avansarea în funcție a colegilor săi, așa cum afirmase conf. univ. dr. Daniel Sărăcescu, actual director Departament Arte.Spre a dovedi acest lucru, Florența Marinescu afirmă că a scos la concurs, conform adresei nr. 407 din data de 9 noiembrie 2010, următoarele posturi nece-sare. Pentru studii de licență: conferențiar (poziția 3) disciplina clasa de operă și (poziția 4) disciplina contrapunct, armonie, forme muzicale, estetică muzicală, lector (poziția 16) disciplinele canto și lied, asistent (poziția 19) disciplinele dirijat clasa de operă și pian complementar, (poziția 20) disciplinele acompaniament canto și acompaniament clasa de operă, (poziția 21), disciplina acompa-niament canto, (poziția 22) acom-paniament canto și acompania-ment lied și preparator (poziția 24) disciplina canto.De asemenea, pentru studii de master, a solicitat scoaterea la concurs a funcției de conferențiar (poziția 5), disciplina construcția muzicală, arhitectura operei - pregătirea lucrării de disertație, (poziția 6) muzică de cameră, (poziția 7) expresia dramatică în operă, costumul de teatru și imaginea scenică și management artistic.„Singura poziție care a fost scoa-să la concurs în luna august a aces-tui an a fost de asistent, poziția 19, dirijat clasa de pian complementar, în care candidatului cu numele Pascu Ionuț, directorul artistic al Operei Naționale din Iași și prim solist al Operei Naționale din Bucu-rești, i-a fost interzisă candidatura”, a adăugat prof. Marinescu.v v vDe asemenea, aceeași sursă menționează că fosta catedră Canto are nouă titulari, dintre care un profesor universitar, cinci lectori, trei asistenți. „De doi ani, posturile sunt blocate, dar și așa, dintre cei cinci lectori, abia acum un an, doi lectori și-au luat doctoratul, unul în acest an. Un alt lector a venit în acest an 2010/11 la noi în catedră de la Teologie, iar domnul Gher-ghilescu Vasile se chinuie de doi ani să-i fie acceptat de Senat dosarul pentru conferențiar. Dintre cei trei asistenți, doi sunt doctori, unul provenind dintr-un preparator și promovat automat la asistent. Acum un an, asistentul Radu Făgărășan și-a luat doctoratul și al treilea nu este doctor. Fără acest titlu, nu se pot face promovări.În baza documentelor pe care vi le pun la dispoziție, pe care le puteți face publice, veți dovedi cine minte, de blochează orice reacție.În acest moment, nu s-a rezolvat nimic dintre cele cerute de stu-denți. Nu știm ce conține planul de învățământ și nici statul de funcțiuni. Sunt «oarba în Gaza». Am vorbit cu prof. Vasile Sârbu (n.r. - prorectorul Universității „Ovi-dius”). Nici el nu are documentele în cauză. Dar... le-a semnat”.Vă lăsăm pe dvs. să comentați această stare de lucruri.