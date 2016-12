Ce spune conducerea UMC despre declaraţiile lui Florin Iordănoaia

5

prejudiciu 2

N-as zice ca vina s-ar putea pune 100% in carca UMC-ului. Cum bine spunea cineva ieri, studentii vin cu carente din gimnaziu si liceu, datorita deteriorarii calitatii invatamantului preuniversitar. Ca absolvent al anilor 90', pot spune ca toti din serie naviga bine mersi. Cei mai multi sunt posesori de brevete mari. Pe vremea mea, un singur coleg mai venea de cateva ori pe an la cursuri cu masina parintilor, o Dacie 1310. Probabil acum farte multi vin cu masinile proprii, au telefoane de ultima generatie si probabil au si aere de vedete, neluand in felul asta viata in serios. Deci daca n-ai fost obisnuit sa inveti in liceu, cu atat mai putin o vei face in facultate. Candva admiterea la UMC era deosebit de dura. Acum se intra prin concurs de dosare. Sau cel putin asa era in urma cu cativa ani. Ce poate sa iasa din astfel de oameni? Or fi si student OK, nu zic nu, dar daca cei mai multi sunt out, impresia generala e data de acestia.

Răspuns la: prejudiciu

Adăugat de : cpt., 16 ianuarie 2015

ce prejudiciu mai mare poate fi decat acela ca absolevtii de umc sunt slab pregatiti nu sunt cautati pe piata muncii armatorii si comandantii fug de...