Ce spune Aliss Andreescu despre scandalul Caietului educatoarei

...an nou, noi afaceri!

...Doamna Inspector general, -sa ma ierte, habar nu are ce este in ograda sa! Mimeaza exercitarea unei functii prea mari pentru ea. Se multumeste doar cu capitalul de imagine pe langa guvernanti, ca de,- nu se stie de unde rasare un...post prin Minister si pentru ea....cu conditia sa-i lase pe sefi sa....zburde prin buzunarele parintilor si cadrelor didactice....Cand ers inspector general profesorul Andrei, matematicianul, s-au umplut scolile de caiete de matematica, evident, contra cost...mai sunt si alte exemple in care au foat bagate pa gatul parintilor tot felul de gunoaie fara de folos care au umplut buzunarele ,,autorilor,,. Din aceste motive unii inspectori s-au mentinut in functii si au foat si promovati...nu pentru ca le-a stralucit mintea sau a facut ceva pentru scoala romaneasca. Nu! Doamne fereste! Au patronat tot felul de nemernicii pentru tot felul de nemernici care, din pacate, au imbacsit sistemul de la varf in jos... la fel s-au comportat si directorii in scoli, dupa modelul inspectorilor....autoritari in raport cu parintii si cu elevii.... nu cand a fost vorba de respectarea regulamentelor sau de invatat! Nu! cand a trebuit sa mai scoata un ban din buizunar pentru tot felul de rahaturi din care au iesit sume colosale ce au umplut buzunarele ,,apostolilor neamului,,......