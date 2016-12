Ce spectacole prezintă publicului german balerinii constănţeni

Ce spectacole prezintă publicului german balerinii constănțeni

Începând cu 4 decembrie și cu orașul Amberg, cei 40 de balerini constănțeni vor încânta publicul german cu spectacolele „Don Quijote”, „Spărgătorul de nuci” și „Lacul lebedelor”.Într-un program de-a dreptul obositor, vor urma apoi orașele Buxtehude, Wilhelmshaven, Hannover, Merzig, Tubingen, Pulheim, Witten, Ratingen, Dillingen, Bad Homburg, Bad Kissingen, Freudenstadt, Bad Mergentheim, Schweinfurt, Neuwied și Vechta, în total 20 de reprezentații, care se vor încheia pe 30 decembrie, cu „Lacul Lebedelor”.Ieri, de la Maria Alexandrescu, secretar artistic al teatrului, am aflat că pentru aceste spectacole biletele s-au vândut deja. Pentru al 34-lea an consecutiv, impresarul Joachim Landgraf s-a ocupat de acest turneu.„În 1980, m-am dus la București, să caut o orchestră pentru o producție de balet”, relata, pentru Hotnews, Joachim Landgraf. „Seara, am fost la operă. Se dădea «Carmen», în coregra-fia lui Oleg Danovski. Spectacolul mi-a plăcut atât de mult, încât l-am rugat pe reprezentantul ARIA (Agenția Română de Impresariat Artistic) să mă prezinte domnului Oleg Danovski. Așa a debutat relația noastră... Cu baletul «Carmen» am făcut primul turneu. Pe urmă s-a dezvoltat o prietenie din care s-a născut ideea să facem o serie de mari balete clasice. Am apreciat foarte mult interpretările coregrafice ale domnului Oleg Danovski, talentul său de excepție. Cred că, de-a lungul anilor, am făcut împreună lucruri foarte bune”.Și pentru că premiera spectacolului „Amor Caliente” s-a bucurat de un mare succes, cu ecouri deosebite, am întrebat-o pe Monica Cherecheș, asistent coregrafie, când o vor putea revedea și constănțenii care nu au reușit. O nouă reprezentație va avea loc pe 7 martie 2014.Cât despre festival, „a fost pentru prima dată când ne-am bucurat de o colaborare atât de lungă și am fost foarte fericiți de modul cum s-au desfășurat și repetițiile. O ediție plină de succese, un festival în care publicul constănțean ne-a descoperit prin intermediul altor genuri”, a mai adăugat apreciata artistă constănțeană.De asemenea, Daniela Vlădescu, directorul TNOB, a ținut să mulțumească public tuturor celor pe care i-a simțit aproape: „Cea de-a XXXIX ediție a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului de la Constanța s-a desfășurat exact așa cum am visat. Arareori totul merge strună și toate obstacolele sunt depășite. Eforturile tuturor celor implicați în acest festival au fost răsplătite prin aplauze la scenă deschisă, prin prezența numeroasă a unui public cald și entuziast. Acest festival m-a convins că Teatrul Național de Operă și Balet «Oleg Danovski» și publicul constănțean se merită unul pe celălalt și că munca tuturor compartimentelor teatrului nostru este valorificată.Orașul de la malul mării are ne-voie de viață culturală, iar noi încercăm să ne ridicăm la nivelul cerințelor și la standardele unui teatru european. Dacă anul acesta am reușit să prezentăm spectacole de calitate, asta se datorează în primul rând artiștilor constănțeni și tuturor salariaților acestui teatru care își merită dreptul la existență. Datorăm succesul nostru publicului constănțean, care ne-a acordat încrederea sa și ne-a însoțit cu bucurie și dragoste în călătoriile noastre în lumea spectacolului musical. Am fost susținuți de parteneri media devotați și de sponsori încrezători în calitatea actului nostru artistic.Anul viitor, festivalul nostru împlinește 40 de ani. Îmi doresc să vă avem din nou pe toți alături și să celebrăm din nou arta în minunatul oraș de la malul Mării Negre, Constanța!”.