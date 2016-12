Ce spectacole oferă teatrele constănţene

Ce spectacole oferă teatrele constănțene

În timp ce balerinii Teatrului „Oleg Danovski” au început turneul național cu spectacolul „Spărgătorul de nuci”, sâmbătă, 29 martie, jucând la Brașov, duminică, 30 martie, la Focșani, acasă, este programată pentru duminică, 30 martie, opera în trei acte „Lucia di Lammermoor”.Sub bagheta dirijorului japonez Koichi Inoue vor evolua orchestra și soliștii Akiko Hayakawa (Japonia), Basalic Iordache (București), Doru Iftene, Andrei Băican, Constantin Acsinte, Lucia Mihalache, Bogdan Sandu.Timp de două ore și jumătate, melomanii constănțeni se vor bucura de capodopera romantismului italian, una dintre ultimele mari creații preverdiene, în care belcanto-ul este investit cu valențe expresiv-dramatice. „Lucia di Lammermoor” este cea mai celebră tragedie donizettiană, o operă după un libret de Salvatore Cammarano, bazat pe romanul lui Walter Scott „The Bride of Lammermoor”. Premiera operei a avut loc la 26 septembrie 1835 la Napoli, Teatro San Carlo. Ea s-a soldat cu un succes imens și datorită cântăreților Fanny Tacchi-nadri-Persiani (Lucia) și Gilbert Duprez (Edgardo). Triumful s-a repetat la Viena (1837), Paris (1837), Londra (1838), Amsterdam (1839), New Orleans (1841), New York (1843).Prețul biletelor este de 40 lei, 30 lei, 25 lei (în funcție de locul din sală), 15 lei (balcon), 20 lei - pensionari, 15 lei - elevi, studenți.v v vTeatrul de Stat Constanța dedică spectacolele din acest week-end Zilei Mondiale a Teatrului.Sâmbătă, 29 martie, de la ora 19, publicul este invitat la cea de a 50-a reprezentație a spectacolului de mare succes „Scaiul”. Spectacolul este dedicat Zilei Mondiale a Teatrului.Duminică, 30 martie, de la ora 19, cu reprezentația recentei premiere de succes a teatrului tomitan, „Nunta lui Figaro”, Teatrul de Stat Constanța se alătură Campaniei Naționale „Artiștii pentru Artiști“.v v vTeatrul pentru copii și tineret „Căluțul de mare” va juca duminică, 30 martie, în două reprezentații. La sediu, de la ora 11, copiii sunt așteptați să ia parte la „O călătorie cu surprize”, iar de la ora 13,30, la Taverna Sârbului, va fi prezentat spectacolul „Anotimpuri cu povești”.