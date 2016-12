Ce spectacole ne propun teatrele constănţene

1

Dumnezeu sa-l ierte pe Nae !

Doliu în lumea artistică A murit un mare caricaturist: NICOLAE ASCIU ! " In anul 1971, un tanar caricaturist constantean reusea sa ajunga in Statele Unite si sa devina, foarte repede, un cunoscut caricaturist american. A debutat in The New York Times,"*(Eugen Mihăescu) Dumnezeu sa-l ierte ! Mi-a fost amic si mie si raposatului Alexandru Protopopescu *(critic si poet constantean) Inainte sa plece in 1971 am baut toti "cafea" de ramas bun la Sandu Proton*(A.Protopopescu) acasa , in Tomis Nord.